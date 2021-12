VIDEO: Jorge Javier i Lucía Pariente protagonitzen una brutal discussió a la final de Secret Story

@EP





Jorge Javier Vázquez i Lucía Pariente van protagonitzar una monumental bronca durant la final de Secret Story que va emetre Telecinco aquest dijous.





Abans de saber qui guanyava el concurs, els participants es van haver de veure les cares amb els seus excompanys, entre els quals hi havia Lucía Pariente. Va ser en aquell moment quan la mare d'Alba Carrillo va opinar que Porta havia fet trampes durant el transcurs del concurs, entre les quals va esmentar haver fet servir mòbils o bolígrafs per comunicar-se en secret.





Jorge Javier va acusar a Pariente de ser una mentidera: “Estàs mentint com en tantes altres ocasions, com mentiu tu i la teva filla, totes dues. Sembreu el dubte”, va dir el presentador. A més, la va titllar de ser la persona més desagraïda de la televisió, referint-se a les ocasions en què Lucía i Alba han dit que a Secret Story hi ha favoritismes.







Lucía Pariente, en una de les seves respostes, li va dir a Jorge Javier que és un "fanfarró" i aquest es va girar de cop per demanar l'expulsió del plató de la dona. I és que Lucía Pariente es va disculpar per dir-li així, però va dir també que s'havia limitat a dir la veritat dels fets.









"Estic fins al cony de les vostres disculpes, fora. Si no te'n vas tu, me'n vaig jo", va deixar anar el presentador abans de donar pas a una pausa publicitària després de la qual Pariente ja no es trobava al plató.





Molts seguidors del programa, mitjançant xarxes socials, han criticat l'actitud del presentador. "Acabo de veure lo vergonyós que va estar Jorge Javier", "Jorge Javier s'ha passat molt" o "lamentable el comportament de Jorge Javier" són alguns dels comentaris que s'han pogut llegir a Twitter. Però per altra banda, també hi ha qui dóna el seu “suport total” al presentador.