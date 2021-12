La meitat dels refredats són en realitat Covid-19, adverteixen els experts

@unsplash





La meitat de totes les persones que actualment tenen refredats en realitat tenen Covid, adverteixen experts del sistema de salut britànic. Les infeccions per coronavirus al Regne Unit han assolit nivells rècord, i s'estima que 1,4 milions de persones van tenir el virus la setmana passada, segons xifres de l'Oficina d'Estadístiques Nacionals (ONS).





Aquest és el nombre més alt des que van començar les xifres comparables a la tardor del 2020 i està impulsat per la variant Omicron, molt més transmetible. Segons una nova anàlisi, publicada aquest divendres, l'estudi ZOE Covid estima que la meitat de totes les persones que experimenten nous símptomes similars als d'un refredat probablement tinguin Covid-19 simptomàtic i no només un "refredat inofensiu".





Això s'ha calculat comparant el nombre de casos nous d'una malaltia semblant a un refredat amb el nombre de casos nous de Covid confirmat. El professor Tim Spector, científic principal de l'aplicació ZOE Covid Study, els missatges públics han de canviar "urgentment" per reconèixer que per a moltes persones els símptomes de Covid se sentiran més com un refredat comú.





"Les dades de ZOE mostren clarament que els símptomes més importants ja no són una nova tos contínua, una temperatura alta o pèrdua del gust o olfacte. Per a la majoria de les persones, un cas positiu d'Omicron se sentirà molt més com un refredat comú , començant amb mal de coll, secreció nasal i mal de cap", relata.





El professor Spector va dir que per frenar la propagació d'Omicron, el públic ha d'evitar socialitzar en interiors, verificar que les persones amb qui es troben no tinguin símptomes de refredat, fer proves abans de reunir-se i vacunar-se del tot. "El nombre de nous casos simptomàtics s'ha disparat durant l'última setmana, fet que el converteix en el salt més gran en els casos que he vist des que comencem l'estudi ZOE Covid", lamenta.





Tot i això, emfatitza que " la bona notícia és que les nostres dades preliminars, basades en al voltant de 2.500 casos probables informats en l'aplicació ZOE, suggereixen que Omicron és més lleu que Delta ".