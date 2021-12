No queden tests d'antígens a les farmàcies de Barcelona

Test d'antígens @ep





Només cinc de les 150 farmàcies consultades per FACUA-Consumidors en Acció a cinc grans capitals tenen existències de test d'antígens, un percentatge que es redueix al 3% dels establiments. El seguiment ha estat realitzat per l'associació aquest dimecres 22 de desembre a Barcelona , Madrid , Sevilla , València i Vitòria .





A les poquíssimes farmàcies enquestades que tenen disponibilitat de test d'antígens, els preus varien fins a un 102%. Així, actualment els venen per imports que oscil·len entre 4,95 i 10,00 euros.





FACUA denuncia l'especulació en els preus, que s'estan inflant les darreres setmanes. Amb les dades recollides per l'associació, una família de quatre membres ha d'invertir fins a 40 euros cada vegada que s'hagin de fer els tests.





Sense preus màxims





L'associació critica que ni el Ministeri de Sanitat ni les comunitats han fixat preus màxims, afavorint així els desproporcionats marges de beneficis que s'estan produint. FACUA va sol·licitar l'any passat a Sanitat que posés topalls als imports de les proves de la Covid-19, però el Ministeri va decidir fer-ho només amb determinats tipus de mascaretes i deixar aquesta altra qüestió en mans de les comunitats autònomes, que tampoc no han pres les mesures.





Així mateix, FACUA considera escandalós el col·lapse del sistema públic de salut a nombroses comunitats autònomes i les dificultats o la impossibilitat per aconseguir que en multitud de centres de salut i hospitals realitzin als usuaris les PCR o els tests d'antígens.





Les dades





FACUA ha fet el seguiment a 30 farmàcies de cadascuna de les cinc capitals. A Sevilla només hi havia tests d'antígens en una, al preu de 6,50 euros. A Madrid, també en una, per 8,00 euros. A Barcelona no hi havia test a cap de les farmàcies sondejades. A Vitòria, en una, per 4,95 euros. A València, en dos, per 7,00 i 10,00 euros.





L'associació també ha consultat les farmàcies per l'últim preu a què van vendre els tests d'antígens abans d'esgotar-se les existències. L'import més baix va ser de 3,55 euros . A molts dels establiments han advertit que les empreses distribuïdores estan inflant els preus aprofitant el gran augment de la demanda.





Col·lapse de la sanitat pública





L'associació adverteix de la necessitat imperiosa de reforçar el sistema sanitari públic, garantint l'atenció i la cura dels pacients, incrementar el personal dedicat a l'atenció primària, la reducció del temps d'espera tant a les cites mèdiques com a l'espera telefònica i assegurar l'atenció presencial.





I és que l'atenció primària pateix un deteriorament en la capacitat per donar una resposta adequada als usuaris i, consegüentment, s'ha donat una progressiva pèrdua de pes dins del sistema sanitari públic que s'ha agreujat molt especialment a comunitats com Madrid i Andalusia. Aquesta situació, en plena sisena onada de la pandèmia de la Covid-19, provoca un enorme malestar i indignació ciutadana i una afectació important de la salut i els seus drets.





FACUA denuncia que en un context d'increment exponencial dels contagis i en unes dates complicades pel que suposen de contactes i relacions personals, els ciutadans es troben davant de sistemes sanitaris col·lapsats que no poden donar resposta a la seva demanda assistencial i la irresponsabilitat dels governs que no adopten mesures eficaces per donar resposta a les necessitats sanitàries de la població.