Investiguen una misteriosa malaltia que ha matat 97 persones al Sudan del Sud

Crisi humanitària al Sudan del Sud





L'Organització Mundial de la Salut està investigant una misteriosa malaltia al Sudan del Sud que ha matat gairebé cent persones. Fins ara, 97 sudanesos han mort a causa de la malaltia desconeguda a Fangak , estat de Jonglei, a la part nord del país.





Les morts s'han reportat principalment entre ancians i nens de 1 a 14 anys, segons un comunicat del Ministeri de Salut del Sudan del Sud recollit per ABC News . Els símptomes de la misteriosa malaltia inclouen tos, diarrea, febre, mal de cap, dolor al pit, dolor a les articulacions, pèrdua de la gana i debilitat corporal.





Biel assegura que l'equip de l'OMS ja ha abandonat Fangak, però no van comunicar les conclusions als funcionaris locals. En un comunicat a ABC News, Collins Boakye-Agyemang, portaveu de l'OMS Àfrica, explica que l'agència va començar a investigar el brot al novembre, però no en va proporcionar més detalls.





Segons BBC News, perquè l'àrea s'ha vist afectada recentment per fortes inundacions, l'OMS va analitzar mostres de pacients per detectar el còlera, que generalment es contrau amb subministraments d'aigua infectats. Tot i això, les mostres van donar negatiu per a aquesta malaltia bacteriana.





Els científics de l'OMS van haver d'arribar a Fangak en helicòpter a causa de les inundacions per fer les proves. En un comunicat el mes passat. L'ONG (Metges Sense Fronteres) va qualificar les inundacions com una " tempesta perfecta " per als brots de malalties.





"La gent no té prou aigua ni opcions per emmagatzemar aigua, i no hi ha recol·lecció d'escombraries, mentre que les cabres i els gossos morts es podreixen en els sistemes de drenatge", es llegeix al comunicat. "Amb les condicions empitjorant encara més per l'afluència de nouvinguts [als campaments], les persones corren un risc més gran de brots i malalties transmeses per l'aigua com la diarrea aquosa aguda, el còlera i la malària".