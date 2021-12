La mascareta és obligatòria des d'aquest divendres a exteriors excepte per practicar esport o en espais naturals

Diverses persones amb mascareta, el dia abans que entri en vigor l'obligatorietat d'usar mascareta a exteriors, el 23 de desembre de 2021, a Madrid, (Espanya). Eduardo Parra - Europa Press





L'ús de la mascareta és obligatori des d'aquest divendres a Espanya amb excepció de dues excepcions: la pràctica d'esport individual o en espais naturals on es pugui mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig amb no convivents.





Aquesta mesura, proposada pel president del Govern, Pedro Sánchez , als dirigents autonòmics a la Conferència de Presidents celebrada dimecres passat, entra en vigor un dia després de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del reial decret que la regula.





L'obligatorietat de mascareta en espais exteriors arriba mesos després que el seu ús decaigués i enmig de l'escalada de casos ocasionada per la variant Òmicron. Va ser el 26 de juny passat quan el Govern central va decidir posar fi ús de la mascareta als exteriors si hi havia més de metre i mig metre de distància.





La tornada d'aquesta mesura va suscitar les crítiques d'alguns presidents autonòmics com la dirigent madrilenya, Isabel Díaz Ayuso , mentre que els mandataris de Galícia, Euskadi, Andalusia i Catalunya la van considerar insuficient i van instar l'adopció de mesures complementàries.





En el reial decret publicat aquest dijous el Govern justifica l'adopció d'aquesta mesura a "l'augment exponencial de casos" que "està fent que els serveis d'atenció primària, en alguns casos responsables de la traçabilitat dels contactes o a càrrec de la implementació de l'estratègia de vacunació, no puguin fer aquestes funcions ni la seva activitat habitual de manera adequada".





I afegeix el mateix que "a la intensificació" de la vacunació "s'han d'afegir altres mesures no farmacològiques per al control de la transmissió en la situació epidemiològica actual" com, en aquest cas, és "l'ús correcte de la mascareta per part de la ciutadania".





"A aquest efecte respon el present Reial decret llei amb l'establiment d'un deure general de cautela i protecció que referma comportaments de prevenció en el conjunt de la població, dirigits a garantir el dret a la vida i a la protecció de salut", recull la disposició.