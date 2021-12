La filla de Verónica Forqué, sobre el seu suïcidi: "Per què algú no pot posar fi a la seva vida, si és seva?"

L'actriu Verónica Forqué /@EP





Maria, la filla de Verónica Forqué, ha escrit una carta a través de la revista Shangay en què ha parlat sobre el suïcidi de la seva mare i ha demanat que es respecti la seva decisió.







“La meva mare va venir a donar llum. No se n'ha anat, només està en una altra habitació. No té cos, però la seva energia és més present que mai, perquè ara és omnipresent", ha escrit. Després, ha assenyalat que quan necessita una abraçada la seva mare se la dóna, però que l'ésser humà "és molt limitat i tendeix a creure només el que veu, però no només es veu amb els ulls".





Després explica per què la seva mare es va treure la vida, i és que segons ella ja no es veia capaç de seguir emetent llum a la Terra. "Per això va decidir anar-se'n a un pla més elevat i no material. Cal respectar la seva decisió: a ella el que li agradava era ajudar i aquí la seva missió havia acabat. La sento ocupada ajudant molta gent ara mateix, perquè és un àngel. Tot i així, està en qualsevol moment que l'anomeno, ja que jo sóc la seva màxima protegida; tot i així, està per a tots", va relatar.





Per a totes dues, “la mort és un naixement a la següent fase, no és la fi”. Per això, demana a la resta de persones que deixem la manera "trista i negativa" de veure la mort, ja que és "irreal" i fa mal. "I el suïcidi també està molt estigmatitzat per la influència de l'Església. Per què algú no pot acabar amb la seva vida, si és seva? Qui millor que un mateix per decidir que no vol seguir més en aquest joc i anar-se'n al següent. Tinguem respecte", va continuar.