Colau pregunta a la Generalitat si els municipis podran fer cavalcades de Reis

Ada Colau @ep





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ha confiat que la ciutat pugui celebrar la cavalcada de Reis Mags malgrat les noves restriccions per coronavirus a Catalunya i ha dit que la tenen preparada, però ha demanat a la Generalitat "aclariment" sobre les cavalcades .







"Em consta que tots els municipis de Catalunya estan igual i han demanat el mateix aclariment", ha afegit a una entrevista de Ser Catalunya.





Sobre les mesures del Govern, ha donat suport que els ajuntaments les acatin, però ha demanat reforçar l'atenció primària perquè els CAP estan "desbordats".





"DESASSOSSEGAMENT"





També ha dit que "genera desassossec" veure que Catalunya ha augmentat les restriccions molt i ràpidament, però que no ho hagin fet així la resta d'autonomies.





“ Si molta gent marxa de Catalunya a celebrar la nit de Cap d'Any en altres comunitats autònomes i després torna amb possibles contagis, no sé si haurem arreglat el problema ”, ha advertit.





PRESSUPOSTOS MUNICIPALS





Colau està satisfeta per l'aprovació dels Pressupostos de l'Ajuntament, la Generalitat i l'Estat, i ha recordat que els de Barcelona són els tercers d'aquest mandat: "Tots tres, acordats, per cert, amb ERC".





"Com a alcaldessa de Barcelona, estic molt contenta també que hi hagi Pressupostos per primera vegada en temps i forma a la Generalitat de Catalunya, i que nosaltres hàgim ajudat que això sigui així", ha afegit.