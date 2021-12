Rússia desplega mercenaris a l'est d'Ucraïna

Vladimir Putin @ep





El conflicte entre Moscou i Kíev és a punt d'explotar. Rússia ha desplegat les últimes setmanes mercenaris a l'est d' Ucraïna per ajudar els separatistes pro-Moscou a defensar-se de les forces del govern ucraïnès, ha informat Reuters, citant quatre combatents no identificats que havien estat reclutats.





El president Vladimir Putin va dir dijous que Rússia "ha de reaccionar" al que, segons ell, són els plans ucraïnesos per atacar el territori s pro-Moscou a l'est d'Ucraïna, conegut com el Donbàs. Les afirmacions de Putin van en consonància amb els advertiments occidentals, que alerten que Rússia podria envair Ucraïna a principis de gener.





El lloc web de notícies independent Meduza va informar a principis d'aquesta setmana que els reclutadors militars russos havien començat a reunir grups de mercenaris per a una "missió de combat" al Donbàs , però es desconeixia l'abast del seu treball.





Segons Reuters, els mercenaris russos reclutats estan rebent un entrenament especial amb fins defensius i de sabotatge al Donbàs. "Estan reunint els que tenen experiència en combat", va dir l'agència de notícies citant un dels mercenaris reclutats.





Els combatents van dir encara que desconeixien els plans o preparatius d'atac russos. Segons els informes, un dels mercenaris no identificats va dir que planejava unir-se a altres combatents al costat rus de la frontera amb la regió de Lugansk, controlada pels separatistes.





El Kremlin, que sosté que els ciutadans russos al terreny són allà voluntàriament, i va negar vincles oficials amb contractistes militars privats a l'est d'Ucraïna. " És la primera vegada que escoltem d'això i no sabem com de confiança són aquestes afirmacions ", afirma el portaveu de Putin, Dmitry Peskov.





Aquesta informació ha arribat després que el ministre de Defensa rus, Serguei Shoigu, acusés els Estats Units de contractar companyies militars privades nord-americanes i estacionar-les a l'est d'Ucraïna.





Rússia i els Estats Units han indicat que estan disposats a iniciar converses sobre les àmplies demandes de seguretat de Moscou a principis de gener, que no vol que l'OTAN estigui a prop de les fronteres.





Davant les acusacions de concentrar desenes de milers de tropes a prop de la frontera d'Ucraïna, Rússia va enviar la setmana passada un esborrany de la llista de les seves demandes als Estats Units, que entre d'altres inclou una crida per impedir que Ucraïna pugui ser un futur membre de l'OTAN.





Washington ha mostrat la seva disposició a discutir alguns dels temes plantejats per Rússia, però ha emfatitzat que "no estarà mai d'acord" amb excloure els ucraïnesos de l'OTAN.