La protecció contra Òmicron es redueix a les deu setmanes de rebre la tercera dosi

Una persona rep la tercera dosi @ep





La protecció contra la variant Omicron del coronavirus comença a disminuir deu setmanes després de rebre de reforç, han advertit des del Govern britànic. Una anàlisi de l' Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit (UKHSA) assegura que les persones infectades amb la nova variant tenen moltes probabilitats menys de tenir símptomes greus o requerir tractament hospitalari.





No obstant, va advertir que encara hi podria haver un augment en les admissions hospitalàries, ja que el nou cep és molt més transmissible que variants anteriors com Delta. Es creu que Omicron està infectant més persones que han tingut anteriorment el virus, i que el 9,5% de les persones amb Omicron han tingut Covid abans.





L'agència sanitària britànica creu que la vacunació ofereix menys protecció contra Omicron. L'anàlisi va mostrar que una dosi de reforç proporciona més protecció contra la malaltia simptomàtica en comparació de les dues primeres dosis soles. Tot i això, 10 setmanes després de la dosi de reforç, l'efecte en la prevenció de la malaltia simptomàtica redueix entre un 15 i un 25%.





"Aquestes noves dades d'UKHSA sobre Omicron són prometedors: si bé dues dosis de la vacuna no són suficients, sabem que els reforços ofereixen una protecció significativa contra la variant i l'evidència preliminar suggereix que aquest cep pot ser menys sever que Delta", assegura un funcionari de la UKHSA. "No obstant, els casos de la variant continuen augmentant a un ritme extraordinari, superant ja el número diari rècord a la pandèmia. Les admissions hospitalàries estan augmentant i no podem arriscar-nos que l'NHS es vegi aclaparat", adverteix.





“Aquesta és una anàlisi en una etapa inicial i continuem monitorant les dades hora a hora. Encara és massa aviat per determinar els propers passos, així que vagi amb compte aquest Nadal i obtingui el seu reforç com més aviat millor per protegir-se i protegir els seus éssers estimats", demana l'expert.