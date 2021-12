Roben la cadira de rodes d'una dona a Barcelona

Una persona amb cadira de rodes - Arxiu Europapress





Un grup de lladres ha robat la cadira de rodes a una dona a Barcelona. La nit del 20 de desembre passat, una veïna del carrer Francesc Cambó , al Born, va deixar lligada una cadira de rodes que necessita per moure's pel carrer i, l'endemà, havia desaparegut, segons informa El Caso.





Els lladres sabien pel que anaven: la cadira estava valorada en uns 3.000 euros. Però l'acte miserable no els va sortir com esperaven: una altra veïna del barri, dos dies després, va veure un grup de joves coneguts per cometre actes delictius al barri empenyent una cadira de rodes. Intuint que cap patia algun tipus de discapacitat, els va seguir i va trucar a la policia.





Segons informa El Caso, agents de Mossos d'Esquadra van localitzar el noi amb la cadira de rodes, que els va explicar que l'acabava de comprar per 40 euros una altra persona. En el mateix moment, la dona víctima del robatori va presentar una denúncia a la mateixa comissaria, i els Mossos van poder relacionar els fets amb facilitat.







El jove va quedar arrestat per un delicte de receptació, és a dir, per comprar o vendre productes amb el coneixement que han estat robats. De la mateixa manera, van aconseguir detenir l'autor del robatori, un home de 30 anys. Està acusat de robatori amb força.





Els Mossos d'Esquadra han pogut tornar la cadira a la dona, que la necessita per sortir al carrer. Camina amb crosses, de manera que no pot fer gaires metres sense la seva cadira. Per sort, l'ha tornada a recuperar.