Carmen Laforet va reflectir a la seva novel·la «Nada» la millor descripció de l'ambient de Barcelona a la postguerra

“De vegades m'estranya haver escrit això” li va dir Carmen Laforet al crític literari Vázquez Zamora, un dels membres del jurat que li va atorgar el 6 de gener de 1945 el premi Nadal per la seva novel·la «Nada». Amb aquesta frase revelava com aquest èxit literari havia suposat per a l'autora, a més de moltes altres coses, el seu propi autodescobriment com a escriptora. Ho recorda Gema Moraleda a “Corazón revuelto. Una biografia de Carmen Laforet ” (Bruguera) que subratlla que, per a Ignacio Agustín, així mateix membre del jurat, “l'autora havia aconseguit captar i plasmar amb absolut mestratge l'ambient de postguerra, la desil·lusió i l'amargor de la generació més jove, que havia d'enfrontar-se a la vida després del que va passar en anys anteriors. «Nada» no era una novel·la política i, no obstant, aconseguia transcendir el retrat costumista per donar veu a un estat d'ànim compartit per molts compatriotes en aquells anys de neguit”.









Bé es pot dir que Laforet i Cela van ser, cadascun amb el seu estil i la seva pròpia personalitat, els dos grans revulsius de la narrativa espanyola de la primera postguerra, uns anys de racionament, estraperlo, restriccions i gasògens, de venjances i ocultaments, de somnis imperials i misèries reals, amb el ressò de la guerra mundial als Pirineus. Barcelonesa, però criada a Gran Canària, el seu retorn el 1939 a la ciutat comtal i la seva estada a la Universitat i l'Ateneu, li van permetre, malgrat una permanència no gaire llarga, fer-se càrrec de l'ambient imperant, que va ser el que va reflectir magistralment a l'obra que va acabar escrivint a Madrid i amb què obtindria la fama.







A diferència de l'autor gallec, l'escriptora barcelonina va tenir una vida gairebé tan grisa com l'ambient de la seva primera novel·la. Casada amb el periodista Manuel Cerezales, que li va donar cinc fills, sembla que no va agradar de la vida de mestressa de casa i no va ser excessivament afortunada en el matrimoni, ja que va acabar separant-se del marit. Va portar una vida itinerant, que el va fer tornar a Gran Canària, per tornar a la capital d'Espanya, amb estades incidentals a Tànger, Cercedilla, Vigo, París i Roma ia més va viatjar pels Estats Units. Va conrear l'amistat amb dues dones famoses que van ser importants a la seva vida, l'escriptora Elena Fortún i l'esportista Lilí Álvarez i va conèixer i va tenir relació amb Ramón J. Sender i Rafael Alberti. Però la veritat és que la seva obra posterior no va respondre a les expectatives que crítics, lectors i editors -sobretot José Manuel Lara, que se la va “robar” a Vergés- hi havien posat. Li costava suor i llàgrimes escriure cadascuna de les pàgines de les seves novel·les següents i de fet va ser autora de només cinc -les dues últimes, part d'una trilogia que va quedar inconclusa-, encara que sí de moltes novel·les breus i relats curts i de nombroses col·laboracions en premsa -a ”ABC”, “Informacions”, “Destinació” o “L'actualitat espanyola”.





Moraleda ha biografiat l'autora de «Nada» amb un text breu, però en què queda ben palesa la seva admiració per aquella dona que va trencar tòpics i esquemes, però que, tal com es col·legix per la seva peripècia personal i literària, no va arribar a ser feliç. El volum està editat amb tota cura i acompanyat, tal com si hagués estat un dels relats curts de Laforet, amb nombroses il·lustracions al·legòriques, fet que el converteix en un veritable homenatge a la seva memòria.

Un homenatge que, per cert, Barcelona encara li deu.