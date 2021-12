Més de mil persones a Barcelona han començat a viure al carrer durant la pandèmia

Un home que ha de deixar la pensió on viu, una persona a qui han estafat i dorm amagada en una escala de veïns, un xaval que en fer els 18 anys ha deixat d'estar tutelat i ara viu al carrer… Fins a 1.062 persones han assistit al centre obert d'Arrels des de l'inici de la pandèmia explicant que començaven a viure al ras o que estaven a punt de perdre casa seva. L´organització dedicada a protegir les persones sense llar alerta d´un augment de la demanda de serveis relacionats directament amb causes estructurals del sensellarisme.





Una persona dormint al carrer a Barcelona @ep









Al centre obert d'Arrels arriben cada dia persones que recentment viuen al ras o que aviat es quedaran sense casa i que busquen orientació sobre els recursos que hi ha a Barcelona que els puguin ajudar. Des de l'inici de la pandèmia, han comptabilitzat 1.062 persones, és a dir, han assessorat una dotzena de persones cada setmana. Les han orientat un total de 1.277 vegades i els han expressat 2.228 demandes i necessitats diferents.





Les històries d'aquestes 1.062 persones són diverses, però totes tenen en comú la manca d'un habitatge estable i que els fils que les sostenien s'han trencat o estan a punt de trencar-se. Hem conegut persones que han demanat ajuda als serveis específics de l'Ajuntament i que no han trobat resposta o no reben una resposta ràpida; també persones que comencen a dormir al carrer, que han aconseguit una tenda de campanya i s'amaguen a la muntanya, que destinen els pocs diners que tenen a pagar nits de pensió, que s'amaguen a escales de veïns, que dormen en sofàs de amistats o que passen la seva primera nit al ras caminant perquè tenen por. Han orientat joves extutelats que, en assolir la majoria d'edat, es queden al carrer; també persones que surten de presó sense alternativa residencial, i d'altres que necessiten dutxar-se perquè l'endemà tenen una entrevista de feina.





El 88% de totes aquestes persones són hòmens i el 12% són dones. De mitjana, tenen 43 anys, encara que una de cada quatre té entre 50 i 64 anys. El 24% té nacionalitat espanyola i que la resta provenen de 79 països diferents. “A les persones que vénen a cercar orientació i explicar la seva situació els expliquem què hi ha i què no hi ha a Barcelona. Exposem la realitat, que és la saturació dels recursos. Això significa un impacte emocional molt gran i un acompanyament en aquest sentit. Perquè cal dir-ho: no hi ha resposta per a aquestes persones ”, afirma Ferran Busquets, director d'Arrels.





Més demandes per accedir a serveis socials, tràmits i treball





La majoria de les persones que orienten al centre obert d'Arrels expressen més d'una necessitat: accedir a serveis bàsics de dutxa i rober són les demandes principals des de l'inici de la pandèmia, en un 39% i un 32% dels casos, respectivament. Contactar amb serveis socials és la tercera demanda més expressada (un 25%), seguida per la sol·licitud d'informació sobre allotjament (un 18%) i per un espai de consigna (un altre 18%) on poder guardar-ne les pertinences i documentació.





Destaca el fet que, cada cop més, les persones que acompanyen necessiten una orientació general sobre la majoria dels recursos existents a la ciutat; si durant el 2019, l'11% de les persones orientades la van necessitar, des de l'inici de la pandèmia ha estat el 17%.





En aquest sentit, ha crescut de manera destacada la demanda de serveis que estan directament relacionats amb les causes estructurals que provoquen el sensellarisme, com ara l'accés a un treball digne i al sistema de protecció social . El 2019, per exemple, el 19% de les persones que van orientar a Arrels van preguntar com contactar amb els serveis socials especialitzats en l'atenció a persones sense llar a Barcelona i, des del començament de la pandèmia, aquest percentatge és el 25%. És a dir: una de cada quatre persones a qui han orientat no sabia a quin servei públic dirigir-se per exposar la seva situació.





També han augmentat les peticions d'ajuda per fer tràmits perquè, des de l'arribada de la pandèmia, la majoria es fan telemàticament. “La digitalització i els procediments telemàtics estan complicant que les persones sense llar puguin accedir a molts tràmits i després se sumen les barreres administratives. Això dificulta molt, per exemple, poder empadronar-se i fins i tot demanar una cita prèvia”, comenta Ferran Busquets. Des d'Arrels, intenten facilitar aquest tipus de gestions en alguns casos, oferint suport a la persona a la gestió o facilitant l'accés a internet i ordinador perquè la persona ho pugui fer.





L'accés a la feina també és una de les necessitats que s'expressen més. El 2019, el 4% de les persones que orienten els preguntaven sobre els serveis de recerca de feina, mentre que actualment aquesta demanda la fa el 8%. El servei de consigna és el recurs bàsic que més ha experimentat un augment de la demanda: el 2019 ho van demanar el 12% de les persones que orientem i, des de l'inici de la pandèmia, ho han sol·licitat el 18%.





Necessitat duna resposta transformadora





A les més de 1.000 persones que han anat fins a Arrels buscant orientació, les han assessorat sobre els recursos que hi ha a la ciutat i el seu funcionament. En alguns casos també han intentat donar respostes puntuals a algunes necessitats. “A algunes persones els hem ofert guardar la maleta i, només per aquest petit suport, s'han emocionat. Oferir una dutxa puntual mentre la persona troba un servei més adequat on poder anar de manera habitual també és una atenció terapèutica. Són accions de contenció emocional, però com a ciutat hauríem d'anar més enllà i que les persones trobin una resposta útil i real a la seva situació”, afegeix Ferran Busquets.





"Calen polítiques preventives perquè la gent no perdi casa seva. També que cada municipi atengui els seus veïns i veïnes sense llar i una xarxa pública de recursos fort i on tothom pugui accedir a un/a treballador/a social de referència, perquè les persones que arriben demanant-nos orientació estan a temps de vincular-se a la xarxa pública”, afirmen a Arrels. A curt termini, necessiten més recursos bàsics als quals aquestes persones puguin dirigir-se directament i que serveixin per establir-hi vincles i conèixer-ne les necessitats; així com espais d'acolliment nocturns i de baixa exigència a cada barri de la ciutat on les persones se sentin segures i puguin descansar.