El jutge cita per al proper 18 de gener a Martin Czehmester, l'examic íntim de José Luis Moreno

José Luis Moreno @ep





El jutge de 'Titella' ha citat per al proper 18 de gener Martin Czehmester , l'examic íntim del productor televisiu José Luis Moreno , acusat d'haver participat directament en la fase de blanqueig dels beneficis obtinguts per Moreno i les seves empreses a través de la seva activitat fraudulenta.





Així consta en una providència d'aquest dimecres, a la qual ha tingut accés Europa Press, en què el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 2 acorda la seva citació com a investigat, fixant la declaració a les 10.00 hores.





La decisió del magistrat arriba només una setmana després d'ordenar l'embargament del seu compte en apreciar un possible delicte d'aixecament de béns després que els investigadors revelessin que va intentar vendre una casa a Praga, la capital de la República Txeca.





En una interlocutòria datada el 13 de desembre passat el jutge assenyalava que l'embargament del compte obert al seu país natal arriba després que les autoritats informessin que Czehmester i YOUMORE TV van adquirir l'esmentada propietat l'agost del 2020, encara que la compra es va fer efectiva el maig del 2021. La venda es va produir tan sols uns mesos més tard, l'agost del 2021.





L'operació es va tancar menys de dos mesos de l'esclat de l'operació Titella, que es va saldar amb la detenció de més de 50 persones. En concret, l'examic íntim de Moreno va vendre l'immoble a una societat que es va fer càrrec del deute de Czehmester. Aquest, per la seva banda, va ingressar un excedent al compte ara embargat per valor de 4.256.166 corones, un total de 168.553,50 euros.





EL PAPER DE CHZEMESTER





Al sumari, concretament en un ofici policial de juny de 2021, es recullen extractes de les converses telefòniques intervingudes a persones de la trama i que van servir per sustentar les imputacions. En aquest context, els investigadors posen negre sobre blanc el paper del mateix Czehmester, que d'acord amb la "intel·ligència financera disponible" va realitzar diferents transferències a la República Txeca "de les quals es podria estar lucrant".





Aleshores, els investigadors feien referència a la compra d'un pis a Praga pel qual s'haurien pagat al voltant de 700.000 euros a través d'una de les empreses de Moreno, YOUMORE TV, i que hauria estat "un regal" del productor a Martin .





Els agents afegeixen en aquest informe que Martin participava "directament" a la fase de blanqueig dels beneficis obtinguts per Moreno i les seves empreses a través de la seva activitat fraudulenta. "En concret ostenta la titularitat de propietats immobles d'alt standing a l'estranger, en concret a la República Txeca, gaudeix de viatges de luxe en vaixells i avions privats, té l'usdefruit de vehicles d'alta gamma de les millors marques i rep diners a comptes”, detallen.





ALTRES CINC DECLARACIONS





Uns dies abans, l'11 de gener, el jutge també escoltarà cinc investigats més. Així consta en una providència del passat 17 de desembre, en què se cita Antonio García Mallol, Francisco José Suárez Díaz, María Dolores Jiménez Rodríguez, Enrique Constantino

Garay Muñíz i Francisco Manuel García Navarro.





Fonts jurídiques expliquen que tots tenen relació amb la presumpta organització liderada per Antonio Aguilera i Antonio Salazar, dedicada des del 2017 al "frau i estafa a entitats bancàries i inversors privats", "a la falsificació d'efectes bancaris com xecs i pagarés" i al "blanqueig de capitals".





Segons el relat judicial, Moreno i Aguilera serien els "màxims responsables" i Salazar, el tercer en acció. Cadascú tindria una funció. El productor, "com a persona pública molt reconeguda, prestaria el seu nom com a targeta de visita" per aconseguir fàcilment el finançament que fingirien necessitar per posar en marxa un projecte cinematogràfic. Per tant, “era el principal receptor dels fons obtinguts”.





Aquests diners passarien llavors a mans d'Aguilera i Salazar. Tots dos tindrien "amplis coneixements en operativa bancària i mercantil", per la qual cosa s'ocuparien de crear les societats, "maquillar-les", posar administradors i presentar-les davant de les entitats bancàries com els destinataris del finançament necessari per a aquests projectes. En realitat, no tindrien cap activitat.





Mitjançant aquesta xarxa d'“empreses pantalla” administrades per presumptes testaferros ambdues organitzacions mourien “grans quantitats de diners en efectiu” a les quals intentaven donar sortida amb ingressos que feien passar per beneficis de la seva tasca mercantil o amb injeccions en metàl·lic per al que comptarien amb la complicitat d'empleats de banca que s'endurien la comissió a canvi d'introduir aquests diners al circuit legal.