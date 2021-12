Alguns experts opinen que "Ómicron acabarà amb la pandèmia"

Des de fa un mes Sud-àfrica va detectar la variant Òmicron del Covid-19, són moltes les coses que s'han dit. Però ara que ja està expandida per tot el món, que s'està veient el seu comportament entre la població i que s'han dut a terme diversos estudis per conèixer-la millor, alguns experts ho tenen clar: “Òmicron acaba amb la pandèmia”.





Són paraules que aquest divendres a la matinada el Dr. Javier Zulueta, especialitzat en medicina pulmonar, va escriure en un tweer recollit per Catalunyapress. Per argumentar aquesta impressió personal, assenyala que "la taxa d'infeccions" amb Ómicron "és brutal, però la gran majoria amb quadres molt, molt lleus".





JOSÉ LUIS DEL POZO: "LA TENDÈNCIA NATURAL D'UN VIRUS ÉS TRANSMETRE'S MOLT I MATAR POC"





El Dr. José Luis Del Pozo, Cap de Malalties Infecciones i Microbiologia a la Clínica Universitat de Navarra, ha citat el seu company al·legant que "escoltar les seves reflexions sempre val la pena" i ha decidit ampliar la informació a través d'un fil de Twitter.







"Estem vivint en directe i a càmera ràpida l'evolució natural d'un virus. Mai a la història no havíem tingut l'ocasió d'estudiar la variabilitat, que és molta, d'un virus RNA en viu", comença. "La tendència natural evolutiva d'un virus nou que salta a l'ésser humà és transmetre's molt i matar poc".





Després d'això, continua: “L'evolució natural del SARSCoV2 primigeni ens porta a un virus molt transmissible que ocasiona infeccions greus fonamentalment en pacients vulnerables, immunosuprimits o sense immunitat i això ja ho hem vist abans amb els altres coronavirus que van sorgir en animals i es van quedar entre nosaltres ocasionant quadres catarrals any rere any. I també hem vist com els coronavirus que no van poder adaptar-se perquè es transmetien pitjor i mataven molt, SARSCov1 o MERS, no van ser capaços de quedar-se”.







"LA SOLUCIÓ A LA PANDÈMIA NO SÓN LES VACUNES, ÉS QUE EL VIRUS GENERI VARIANTS MENYS LETALS"





Després de fer aquesta introducció sobre els virus i el SARS-CoV-2 en particular, Jose Luis Del Pozo ha passat a parlar de les vacunes. Sobre elles, ha indicat que "les vacunes són una peça clau en el control de la pandèmia, però no són la solució màgica. NO SÓN ESTERILITZANTS. El vacunat es pot infectar i pot transmetre la infecció (per què serveix llavors el passaport cóvid? falsa seguretat?) La immunitat de ramat NO serveix aquí”, ha afirmat.









Així, ha apuntat que encara que "les vacunes eviten ingressos i morts, la solució de la pandèmia passa perquè el virus evolucioni i es generin variants menys letals, que conseqüentment es transmetran més i millor".







Perquè ho entenguem, ha detallat que "el malalt lleu que està al carrer transmetrà molt perquè el seu estat li permetrà estar amb més gent. El malalt greu en un hospital contacta amb menys gent i transmetrà pitjor aquestes variants més agressives".





"ÒMICRON ES TRANSMET MOLT I MATA MENYS, QUE NO POC"







Dit això, ha passat a parlar d'Òmicron tal com havia fet el Dr. Zulueta i ha opinat que no sap “si serà Òmicron o les següents variants, que n'hi haurà, però sembla clar amb els números a la mà que aquesta variant es transmet molt i mata menys, que no poc”. I per a ell, això vol dir que "ens estem acostant a la situació d´equilibri natural".





Tot i això, diu que hi ha dues maneres d'acabar amb la pandèmia, una ràpida i una lenta. “El final lent, permetrà disminuir la pressió sobre el sistema sanitari”. I aquest final requereix "mesures restrictives dirigides a evitar molts contagis en llocs tancats i mal ventilats amb lògicament menys morts".





"ENS ESTEM ACOSTANT A LA SITUACIÓ D'EQUILIBRI NATURAL"





D'altra banda, hi ha un final ràpid, que sembla haver escollit el Govern d'Espanya. En aquest cas, s'usen "mesures com mascaretes a l'aire lliure, no aforaments, no ventilació, o fer-se pcrs/antígens unes hores abans d'ajuntar-se amb 30 persones". Així, assegura, “ens contagiarem tots en poc temps però el preu a pagar serà terrible perquè la xarxa sanitària està molt malmesa”.





Així doncs, coincideix que Òmicron pot ser el final de la pandèmia. Però creu que el Govern central ha escollit la pitjor de les dues opcions que aquesta variant ens oferia. "Arribem tard com a les 5 onades prèvies. De veritat que l'ésser humà només ensopega dues vegades amb la mateixa pedra? Només queda apel·lar al sentit comú ia la prudència de la població", apunta.