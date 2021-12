Uns 1.500 idiomes en risc poden desaparèixer a finals de segle

@unsplash





Un estudi mundial pioner adverteix que 1.500 idiomes en perill d'extinció potser ja no es parlen a finals d'aquest segle.





D'acord amb mig centenar de predictors identificats per científics de l'ANU (Australian National University), dels 7.000 idiomes reconeguts al món, al voltant de la meitat estan actualment en perill.





" Descobrim que sense una intervenció immediata, la pèrdua d'idiomes es podria triplicar en els propers 40 anys. I per a finals d'aquest segle, 1.500 idiomes podrien deixar de parlar-se ", va explicar en un comunicat l'autor principal de l'estudi, el professor Lindell Bromham.





Publicat a Nature Ecology and Evolution, la investigació traça la gamma més àmplia fins ara de factors que posen les llengües en perill d'extinció sota pressió.





Una troballa és que més anys d'escolarització van augmentar el nivell de perill del llenguatge. Els investigadors diuen que mostra que necessitem construir plans d'estudi que donin suport a l'educació bilingüe, fomentant tant el domini de l'idioma indígena com l'ús dels idiomes dominants a la regió.





"Entre els 51 factors o predictors que investiguem, també hi trobem alguns punts de pressió realment inesperats i sorprenents. Això va incloure la densitat de carreteres", va dir el professor Bromham.





"El contacte amb altres idiomes locals no és el problema. De fet, els idiomes en contacte amb molts altres idiomes indígenes tendeixen a estar menys amenaçats. "Però descobrim que com més carreteres hi ha, que connecten el camp amb la ciutat, i els llogarets amb les ciutats, més gran és el risc que les llengües estiguin en perill. És com si les carreteres estiguessin ajudant els idiomes dominants a 'aixafar' els idiomes més petits”.





El professor Bromham subratlla: “xuant un idioma es perd, o està 'dormint', com diem en el cas dels idiomes que ja no es parlen, perdem gran part de la nostra diversitat cultural humana. Cada idioma és brillant a la seva manera.





"Molts dels idiomes que es preveu que es perdran en aquest segle encara tenen parlants fluids, per la qual cosa encara hi ha la possibilitat d'invertir en el suport a les comunitats per revitalitzar els idiomes indígenes i mantenir-los forts per a les generacions futures".