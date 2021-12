Tot el que has de saber sobre 'La Ciutat de la Diversió': dates, horaris i activitats

Festival de la Infància al recinte de Montjuïc /@EP





El recinte Montjuïc de Fira de Barcelona obrirà el dilluns 27 'La Ciutat de la Diversió' (antic Festival de la Infància) en un format adaptat a la pandèmia, i se celebrarà fins al 31 de desembre.





Montjuïc acollirà 6.000 m2 d'activitats lúdiques destinades a nens de 5 a 12 anys “en un espai completament exterior i amb accés lliure i gratuït”, informa la Fira aquest divendres en un comunicat. La Ciutat de la Diversió estarà oberta de 10.00 a 18.00 hores fins a l'últim dia de l'any i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.





PLAÇA DE L'UNIVERS



S'obrirà la Plaça de l'Univers per celebrar una vintena d'activitats en quatre grans àrees: espai multiesport, espai mobilitat, espai de jocs i espai cultural. Els nens podran practicar esports, ser creatius, gaudir dels circuits de mobilitat i divertir-se i aprendre amb jocs sobre sostenibilitat.





4 GRANS ÀREES



L'espai multiesport inclourà futbol, bàsquet, tenis, handbol i hoquei, entre altres, amb més de 2.000 m2 on hi haurà: quatre pistes de diverses disciplines; bàsquet i tenis tindran una instal·lació pròpia; a la pista poliesportiva de gespa artificial hi haurà partits de futbol, hoquei i rugbi, i un espai d'activitats acollirà altres esports i jocs.





A l'àrea de mobilitat hi haurà quatre pistes i circuits: una zona de patinatge sobre rodes, un traçat per a 'hover karts', una pista amb rampes i obstacles pensats per a 'skateboard' i patinets, i un 'pump track' per a bicicletes.





L'espai cultural tindrà la creativitat com a eix: inclourà un escenari amb espectacles, espais per a tallers de circ, 'Stencil pop' (estergit, per dissenyar i imprimir pòsters), sessions de karaoke familiar i d''air guitar' (ball simulant tocar una guitarra) i una zona de 'Art&Hort' (on fabricar testos decoratius amb materials reciclats, per fomentar els horts urbans a casa).





SOSTENIBILITAT I DIVERSIÓ



Per formar en sostenibilitat, un altre espai de la 'Ciutat de la Diversió' acollirà jocs que divulguen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, el reciclatge i nocions bàsiques d'economia circular.





Aquest espai inclourà curses, concursos de preguntes i tallers de Dapostar, un joc de malabars.