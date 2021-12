Cecot presentarà propostes a la reforma de la Llei Concursal per "reconduir-la"

El president de la patronal Cecot, Antoni Abad /@EP





La patronal catalana Cecot presentarà propostes al projecte de reforma de la Llei Concursal durant el tràmit parlamentari a les Corts, informa aquest divendres en un comunicat.





El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana el projecte de reforma, amb l'objectiu de facilitar la reestructuració d'empreses viables i millorar els procediments d'insolvència.

La patronal presidida per Antoni Abad considera que el text aprovat no aborda bé els deutes públics, perquè no es pot “posar un límit de deute de 2.000 euros entre Hisenda i Seguretat Social a empreses en procés concursal”.





Enric Rius, assessor financer i fiscal de la Cecot, ha confiat que la reforma aporti millores en aspectes com els que fan referència a les reestructuracions preventives i prèvies a la situació concursal, “perquè, com més concursos es puguin evitar, millor”. "Ara bé, hi ha propostes de vital importància per les empreses i autònoms que no estan ben plantejades i que cal reconduir", ha matisat.





La patronal també critica la moratòria concursal proposada per la ministra Nadia Calviño, “ja que una empresa que ha de presentar concurs ho ha de fer perquè és insolvent, i amb la insolvència no hi ha moratòria que valgui perquè deixa desprotegits a treballadors, proveïdors, clients, etcètera".