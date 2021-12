FOTOS. Així han quedat dues embarcacions que han cremat a un canal de Castelló d'Empúries

Embarcació d'esbarjo cremant a Castelló d'Empúries /@bombers





Dues embarcacions d'esbarjo, d'entre set i deu metres d'eslora, han cremat aquest migdia en l'incendi deslligat per causes que s'investiguen en un canal de la localitat empordanesa de Castelló d'Empúries.





Els Bombers de la Generalitat han informat que el foc s'ha desfermat sobre les dues del migdia en el sector Norfeu de Castelló d'Empúries, succés que ha portat a Protecció Civil a activar en fase de prealerta el pla especial d'emergències per contaminació de les aigües marines a Catalunya (CAMCAT).

Al lloc dels fets s'han desplaçat set dotacions dels bombers així com efectius de la capitania marítima de la zona. Aquests últims han desplegat barreres per impedir que el gasoil es propagués per les aigües de la zona.





Passades les cinc de la tarda, el foc s'ha donat per extingit, sense que s'hagi registrat ferits. En el lloc roman una reguarda dels Bombers.