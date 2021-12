Espanya encara la segona "Nit de Nadal covid-19" amb el retorn de les mascaretes a l'exterior i les restriccions

Nit de Nadal, arxiu /@EP





Espanya encara la nit de Nadal amb la mascareta a l'aire lliure i encadenant màxims d'incidència en diverses comunitats, algunes de les quals han anunciat noves restriccions, com Astúries, que tancarà l'interior de l'oci nocturn, o Madrid, que restringirà l'aforament a la Puerta del Sol la nit de Cap d'Any.





El Ministeri de Sanitat, que aquest dijous va registrar el màxim de notificacions diàries de tota la pandèmia, 72.912, no actualitzarà les dades fins dilluns que ve, però de moment, Andalusia, Aragó, Astúries, les Balears i Navarra ja han comunicat que han batut històrics.





COMUNITAT A COMUNITAT





Andalusia ha informat de 10.328 casos en una sola jornada, en què s'han comptabilitzat sis morts per coronavirus, de manera que el total puja a 11.513, i 98 hospitalitzacions més, set a les UCI.





En el cas d'Aragó, ja van tres dies consecutius de màxims, aquest divendres 2.452 positius notificats per Salut Pública, 447 més que un dia abans i gairebé el doble que fa una setmana, als quals cal afegir-ne un mort.





La Conselleria de Salut de les Balears ha diagnosticat 1.216 nous casos de covid-19 en les últimes 24 hores, el rècord de positius en un sol dia des que va començar la pandèmia, i ha notificat tres morts més, de manera que la xifra oficial de decessos des de l'inici de la pandèmia és de 1.053.





Navarra ja frega els 2.000 casos de covid-19 en un sol dia en haver-se registrat 1.942 positius, segons les dades del Govern foral, que ha notificat tres noves morts per aquesta causa, La Rioja, per la seva banda, ha superat els 4.500 casos actius el dia de la nit de Nadal, més de 450 per sobre de la nit anterior.





CATALUNYA ENCAPÇALA LES RESTRICCIONS





A Catalunya, els centres d'atenció primària (CAP) van atendre aquest dijous 40.094 pacients Covid, 15.000 més que fa una setmana i el doble respecte a fa 14 dies, si bé la velocitat de propagació del virus (Rt) baixa per quart dia seguit i se situa en 1,33, així que cada 10 infectats contagien de mitjana 13 persones.





D'altra banda, el territori català ha passat la seva primera nit amb la tornada del toc de queda nocturn, entre la 1 i les 6 del matí; la limitació de reunions de més de 10 persones; la reducció d'aforaments al 70% a cinemes, teatres, espectacles i cerimònies religioses, i al 50% a l'interior de bars i restaurants; i el tancament de discoteques.





A més, la Generalitat ha anunciat aquest divendres que modifica i augmenta les mesures de control de covid a les residències de gent gran i de persones amb discapacitat, segons explica en un comunicat.





LA PUERTA DEL SOL "BLINDADA", PERÒ CONTRA LA COVID-19





A Madrid, l'Ajuntament ha fixat un aforament de 7.000 persones, un 60% menys que el 2019, l'últim que es van celebrar les "precampanades" del 30 de desembre i la nit de Cap d'Any a la Puerta del Sol, allí la Policia controlarà l'ús de mascareta i que es mantingui la distància interpersonal.





A la mateixa regió, aquest divendres continua sent complicat trobar un test d'antígens a les farmàcies, on se segueixen veient cues interminables des de primera hora. Segons el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Madrid (COFM), Luis González, serà "molt difícil" encara que "no impossible" aconseguir-ne un.





ASTÚRIES I CANÀRIES





Astúries tancarà l'interior de tots els bars de copes, discoteques, sales de ball i locals d'oci nocturn a partir de dimarts que ve, 28 de desembre, dia en què començarà també a ser obligatori la presentació del passaport covid per accedir a bars, restaurants, gimnasos, locals d'apostes, esdeveniments multitudinaris o residències de gent gran.





El passaport covid també es podrà exigir a les Canàries després que el seu Tribunal Superior de Justícia hagi ratificat la sol·licitud del Govern autonòmic perquè sigui obligatori per accedir a establiments de restauració i de lleure i a alguns espectacles.





TORNA LA MASCARETA A L'EXTERIOR





Tot això, el dia que entra en vigor el retorn de les mascaretes a l'aire lliure per intentar frenar l'explosió de contagis aquestes festes, en què augmenten la mobilitat i les interaccions socials.





Des d'aquest divendres i durant el temps que sigui "imprescindible", en paraules de la ministra de Sanitat, Carolina Darias, els més grans de sis anys hauran de posar-se la mascareta, a més de tots els interiors com fins ara, en sortir de casa.





Només se la podran treure a la natura o per practicar esport individual, amb l'excepció per exemple d'aquelles persones amb algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada pel seu ús.





A més, la utilització de la mascareta continua sent obligatòria en espais tancats d'ús públic i en tots els mitjans de transport, excepte als vehicles on només viatgin persones que convisquin al mateix domicili.