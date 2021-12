Espectacular robatori a una botiga de Barcelona en ple toc de queda

Cotxe que s'ha encastat al local /@Betevé





Diversos individus han robat aquest divendres a la matinada en una botiga de telefonia de Barcelona després d'encastar un cotxe contra la porta d'accés al local, han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.





El succés ha tingut lloc cap a les 2.00 hores a l'establiment ubicat al número 94 de la carretera de Sants, on els lladres es van dirigir en dos vehicles. Un el van utilitzar per encastar-lo contra el local i el segon per fugir de la zona quan la policia, alertada del succés, es dirigia a l'establiment.





Els Mossos no han pogut atrapar els lladres en la seva fugida i mantenen oberta una investigació per intentar localitzar-los. L'establiment afectat encara no ha presentat la corresponent denúncia a comissaria, per la qual cosa de moment es desconeix el valor dels objectes sostrets.