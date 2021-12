VIDEO. El Rei defensa que les institucions han de ser "exemple d'integritat pública i moral"

Felip VI durant el seu discurs nadalenc/ @EP





El Rei Felip VI ha defensat en el seu tradicional missatge de Nadal la necessitat que totes les institucions compleixin i respectin la llei i que siguin "exemple d'integritat pública i moral" en un moment en què totes les mirades estan posades en el possible retorn del seu pare, Don Juan Carlos, a qui no ha fet esment en cap moment.





Els desafiaments que ha portat la pandèmia plantegen una "autèntica cruïlla" per a Espanya però també "una oportunitat històrica" per "actualitzar i modernitzar el nostre país", ha sostingut, recalcant que en aquesta tasca les institucions tenen una gran "responsabilitat".





Les institucions, a més de "tenir sempre present els interessos generals i pensar en els ciutadans", "d'estar permanentment al seu servei i atendre els seus problemes", han de "estar al lloc que constitucionalment" correspon a cadascuna, ha subratllat Don Felipe.

També hem d'"assumir, cadascun, les obligacions que tenim encomanades; respectar i complir les lleis i ser exemple d'integritat pública i moral", ha afegit el monarca, incloent-hi la Casa Reial en aquesta obligació i sense esmentar expressament el seu pare.









D'altra banda, Felip VI ha aprofitat novament per apel·lar a l'entesa i el consens institucional i per reivindicar la Constitució del 1978. "L'enteniment i la col·laboració són actituds necessàries que dignifiquen les institucions", ha subratllat. Més encara, ha fitat, "les enforteixen, perquè generen la confiança dels ciutadans".





Les diferències d'opinió, ha incidit Don Felipe, "no han d'impedir consensos que garanteixin una major estabilitat, més benestar a les llars i donin la necessària tranquil·litat a les famílies davant del seu futur".





Espanya, ha prosseguit, ha experimentat en les darreres quatre dècades de "democràcia i llibertat" un canvi profund i extraordinari que "no ha estat fruit de la casualitat". Aquest canvi "s'ha basat en l'esforç i el sacrifici de moltes persones, de milions d'espanyols" i s'ha degut, entre d'altres, al "sentit de la història, grans acords, generositat, responsabilitat i visió de futur".





Si alguna cosa representa la transformació viscuda és la Constitució, ha asseverat, "l'esperit de la qual ens convoca a la unitat enfront de la divisió, al diàleg i no a l'enfrontament, al respecte enfront de la rancúnia, a l'esperit integrador enfront de l'exclusió". També “ens convoca permanentment a una convivència cívica, serena i en llibertat”, ha afegit.





"La Constitució ha estat i és la biga mestra que ha afavorit el nostre progrés, la que ha sostingut la nostra convivència democràtica frega les crisis, serioses i greus de diferent naturalesa" viscudes per Espanya i per tot això, ha reivindicat, mereix "respecte, reconeixement i lleialtat".





El moment que vivim “és difícil”, ha reconegut el monarca, “però aturar-nos avui és quedar-nos enrere, és retrocedir”. Per això, ha apostat per “seguir endavant” ja que si alguna cosa ha ensenyat la Història és que els espanyols han sabut reaccionar i sobreposar-se davant de les adversitats.





El futur que s'obre davant nostre, ha afegit, exigeix a tots “responsabilitat, voluntat de col·laborar i entendre'ns” i també requereix que “confiem més en les nostres pròpies forces com a nació”. En aquest punt, Don Felipe ha assegurat que no té dubtes del compromís i la capacitat dels espanyols i que “amb decisió, amb empenta i caràcter ho aconseguirem”.





Bona nit. Les meves primeres paraules en aquesta Nit de Nadal vull dedicar-les als qui viviu a l'illa de La Palma i esteu passant, des de fa tres mesos, una situació tan dolorosa i difícil. El volcà us ha deixat a molts sense llar, sense mitjà de vida ia tots ens ha omplert de tristesa.





Avui el nostre cor i el nostre pensament segueixen amb vosaltres. Ens sentim molt a prop i sabeu que teniu la nostra solidaritat i que compteu amb la feina i el compromís de totes les administracions perquè pugueu reconstruir, com més aviat millor, les vostres vides, la vostra economia, i refer així els vostres projectes amb il·lusió.





L'any passat, al meu missatge de Nadal, vaig compartir amb vosaltres la necessitat de fer un gran esforç col·lectiu que ens permetés superar la COVID-19, amb l'esperança posada a la ciència i especialment a les vacunes.





Un any després –i sempre amb tota la prudència necessària– la situació és diferent. Hem avançat substancialment en la lluita contra la pandèmia gràcies al descobriment i autorització de les vacunes, al gran nombre d'espanyols que s'ha vacunat així com al procés de vacunació al nostre país, del qual podem sentir-nos especialment satisfets.





Tot i així, estem veient que el virus encara té la capacitat de fer-nos mal, de moltes maneres. Es torna a transmetre molt ràpidament i, per tant, el risc no ha desaparegut. Al contrari. Per això, hem de seguir tenint cura, protegir-nos i actuar amb la responsabilitat individual i col·lectiva més gran. Tots hem de fer el possible per no fer passos enrere en aquesta crisi sanitària que tant patiment ha causat; ia les víctimes del qual recordem, especialment, en aquestes dates. I novament al personal sanitari —a hores d'ara— els donem immenses gràcies, amb tot el nostre suport i ànim.





També en aquest darrer any molts ciutadans continuen patint les conseqüències socials, econòmiques i també emocionals derivades de la pandèmia. D'una banda, la nostra economia ha tornat a créixer i recuperar la gran majoria dels llocs de treball que s'havien vist temporalment suspesos; i la xifra dels ocupats evoluciona a un ritme realment positiu. Però de l'altra, ha augmentat el nombre de persones en situació de vulnerabilitat, i avui dia hi ha preocupació a moltes llars per la pujada dels preus, el cost de l'energia o per les dificultats per trobar feina estable, especialment per als joves .

I al costat de tot això, és veritat que al món és un fet que els països depenem, cada vegada més, els uns dels altres; i que calen solucions a nivell mundial per a molts dels desafiaments que compartim, com és el cas de la salut, que exigeix una col·laboració internacional més eficaç i més reforçada.





També, les noves tecnologies estan canviant les tradicionals maneres de producció de les empreses i per tant influeixen en el concepte mateix del treball, tal com sempre ho havíem conegut; la ciència avança, i per bé, però està modificant molts aspectes de les nostres vides personals i en comunitat. Alhora, observem com, de vegades, es posen a prova les nostres conviccions, els nostres valors o es veuen afectats els nostres principis d'organització social i de convivència en llibertat.



Aquests són alguns exemples dels reptes que tenim al davant i que mostren els temps tan complicats que vivim; temps que ens obliguen a estar molt alerta en un escenari, sens dubte, ple d'incerteses i de contrastos.





Davant d'aquesta situació què fer?, ens hem de deixar portar pel pessimisme?; hem de caure en el conformisme, esperant que els problemes es resolguin per ells mateixos? Jo crec que no.





Crec, per contra, que hem de reaccionar: Hem d'entendre i assumir les noves transformacions que —de manera tan accelerada— estem vivint, prendre la iniciativa i intentar anar davant dels esdeveniments; i hem d'adaptar-nos igualment ràpidament als canvis, tenint sempre clars els nostres grans objectius i prioritats com a país. Perquè també és un temps de nous projectes, de noves idees i oportunitats; iniciatives plenes d'ambició per millorar i progressar.





Tots desitgem una societat avançada en l'àmbit econòmic i social, amb ocupació estable i digna, i amb un Estat del Benestar sòlid; volem una societat que segueixi impulsant la igualtat entre homes i dones, que afavoreixi el progrés individual i social; i aspirem —és clar— que sigui capdavantera en tecnologia, en innovació, que estigui a l'avantguarda de la lluita contra el canvi climàtic i plenament compromesa amb la sostenibilitat del nostre planeta i el seu equilibri mediambiental.





Crec sincerament que els desafiaments que tenim per davant representen per a Espanya, com per a moltes altres nacions, una autèntica cruïlla; però sens dubte són una oportunitat històrica, fins i tot una exigència per posar-nos al dia, per actualitzar i modernitzar el nostre país, mantenint-nos ferms en els nostres principis democràtics i en els valors que inspiren la nostra convivència. Perquè en allò que fem o decidim d'ara endavant està en joc que puguem continuar progressant al costat de les nacions més avançades o que perdem el pas en el nostre camí.





I en aquesta gran tasca, les institucions tenim la responsabilitat més gran. Hem de tenir sempre present els interessos generals i pensar en els ciutadans, en les inquietuds, en les preocupacions, estar permanentment al seu servei i atendre els seus problemes. Hem d'estar al lloc que constitucionalment ens correspon; assumir, cadascun, les obligacions que tenim encomanades; respectar i complir les lleis i ser un exemple d'integritat pública i moral.

Per tot això, l'entesa i la col·laboració són actituds necessàries que dignifiquen les institucions; més encara, les enforteixen, perquè generen la confiança dels ciutadans. I les diferències d'opinió no han d'impedir consensos que garanteixin una estabilitat més gran, més benestar a les llars i donin la necessària tranquil·litat a les famílies davant del seu futur.





Però sens dubte, també la societat ha de tenir un paper essencial en aquests temps de canvi. Les circumstàncies, moltes gens fàcils, que ens ha tocat viure, sobretot al llarg d'aquests darrers 40 anys, ens han forjat com una societat forta i responsable; i enormement solidària, com hem comprovat des del començament d´aquesta pandèmia. Són els nostres valors cívics, juntament amb el talent, la vitalitat i l'energia que tenim a la indústria, als serveis o al camp, els que han d'estar molt presents en la construcció del nostre futur.

Si sabem on volem dirigir-nos, també hem de ser conscients d'on venim:

El canvi tan profund d'Espanya en aquestes més de quatre dècades de democràcia i llibertat ha estat extraordinari i no ha estat fruit de la casualitat. S?ha basat en l?esforç i el sacrifici de moltes persones, de milions d?espanyols. I ha estat degut a moltes raons: sentit de la història, grans acords, generositat, responsabilitat i visió de futur.





Aquest gran projecte de transformació el simbolitza i representa la nostra Constitució, amb la qual ens integrem plenament a les modernes democràcies occidentals i l'esperit de les quals ens convoca a la unitat enfront de la divisió, al diàleg i no a l'enfrontament, al respecte enfront del rancor, al esperit integrador davant de l'exclusió; ens convoca permanentment una convivència cívica, serena i en llibertat.





La Constitució ha estat i és la biga mestra que ha afavorit el nostre progrés, la que ha sostingut la nostra convivència democràtica davant de les crisis, serioses i greus de diferent naturalesa, que hem viscut, i per això mereix respecte, reconeixement i lleialtat.





I el nostre futur com a país va molt de la mà de la Unió Europea; així ho entenen majoritàriament els espanyols. Europa va ser una aspiració i un objectiu, i avui és una gran realitat política, econòmica, social i cultural, en què compartim amb els nostres socis nacionals europeus uns mateixos valors democràtics que ens ofereixen un marc institucional d'estabilitat, seguretat i confiança . I també de noves oportunitats.





Hem vist com la lluita contra la pandèmia, amb tota la seva complexitat, ha reforçat la mateixa Unió, que ha assumit compromisos molt importants –sense precedents– en salut, economia i ocupació. I ara la Unió s'obre a l'oportunitat d'invertir fons europeus en la modernització del nostre país i de les nostres empreses, en una economia cada vegada més digital, més verda i més inclusiva. És una ocasió única que no podem desaprofitar.

El moment és difícil, sens dubte, però aturar-nos avui és quedar-nos enrere; és retrocedir. Cal continuar endavant perquè la Història ens ensenya que els espanyols hem sabut com reaccionar i sobreposar-nos davant de les adversitats. Ara s'obre davant nostre un futur que ens exigeix –a tots– responsabilitat, voluntat de col·laborar i entendre'ns; i necessita —aquest futur— que confiem més en les nostres pròpies forces com a Nació. I no tinc dubte del nostre compromís, de la nostra capacitat; i que, amb decisió, amb empenta i caràcter, ho aconseguirem.



No m'estenc més, però recordem que aquesta nit també hi ha moltes persones vetllant per la nostra salut, per la nostra seguretat i tranquil·litat, i garantint els serveis públics… Tots ells, mereixen el nostre reconeixement i que els tinguem especialment presents en aquestes dates.





Gràcies per la vostra atenció; i amb la pau i l'alegria que aquesta nit representa, juntament amb la Reina i les nostres filles la Princesa Leonor i la Infanta Sofia, us desitjo a tots que tingueu un molt bon Nadal i Any Nou.





Eguberri On, Bon Nadal, Boas Festas.