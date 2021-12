2, 3 i 9 de gener, els dies preferits pels espanyols per fer les compres de Nadal

@EP





Els dies 2, 3 i 9 de gener es perfilen com les jornades de major volum de compres a la campanya de Nadal, coincidint amb la setmana de Reis i l'inici de les rebaixes d'hivern, segons les dades de l'estudi 'Compres en els dies de majors vendes: Accions per a una Europa amb Covid' de Sensormatic Solutions.





En concret, l'informe mostra que aquest any els espanyols, a diferència dels seus homòlegs europeus, faran les compres nadalenques en les dates més tardanes de tot Europa.







D'aquesta manera, el dissabte 2 de gener, just després de Cap d'Any, es perfila com el dia de major volum de compres als comerços espanyols, seguit pel segon dissabte de l'any, el 9 de gener, just després de Reis i ja amb l'inici oficial de les rebaixes d'hivern, mentre que també es preveu una afluència més gran el diumenge 3 de gener.







L'informe assenyala que les botigues físiques segueixen sent el mitjà de compra més popular entre els consumidors espanyols, ja que un 57% encara pensa fer aquestes compres nadalenques en aquests establiments.