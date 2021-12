Luuk de Jong i una cessió a tres bandes entre el Barça, el Sevilla i el Cadis

@EP





El cas de Luuk de Jong amb el Barcelona continua sense resoldre's. Xavi ja ha deixat clar que no vol tenir l'holandès a la plantilla i el club blaugrana està buscant sortida per poder incorporar nous fitxatges. De moment, tan sols el Cadis s'ha posicionat per aconseguir que Luuk de Jong acabi a les seves files.





De fet, el president del Cadis ja va anunciar al descans davant el Reial Madrid que el club estava treballant en 3 o 4 fitxatges al mercat d'hivern per poder reforçar la plantilla i sortir d'aquesta zona complicada. Sembla que el primer moviment podria ser el de Luuk de Jong, un moviment on totes les parts estarien d'acord.





Fins ara, de Jong és jugador del Barcelona, però cedit pel Sevilla. Per poder dur a terme l'operació, el Barça ha de rescindir el préstec actual i que aleshores Cadis i Sevilla se senten a negociar les condicions de la nova cessió que sembla que arribarà fins al final d'aquesta temporada.





El problema arriba amb Luuk de Jong. El davanter holandès no sembla estar disposat a canviar el Barcelona pel Cadis i estaria pendent de tenir una nova proposta per un altre projecte que el seduís més. La realitat actual per a ell és complicada, ja que la poca participació li ha baixat molt el valor i no sembla que hi hagi gaires opcions per abandonar el club blaugrana.





Pel Barça és vital poder desfer-se de la fitxa de Luuk de Jong. El jugador holandès està ocupant una plaça que ocuparia, molt previsiblement, Ferrán Torres, però el club blaugrana busca tancar més operacions i això seria impossible sense la marxa d'alguns futbolistes actuals de la primera plantilla.