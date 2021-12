Moren 36 persones en incendiar-se un vaixell a Bangladesh

@EP







36 persones han mort a Bangladesh després que el vaixell on anaven s'incendiés i no poguessin fer res per salvar-se. Les autoritats calculen que hi havia unes 700 persones a bord en el moment que va desencadenar l'incendi a la nau.





La zona on s'ha incendiat el vaixell és al riu Sugandha a uns 275 quilòmetres de la capital Dacca, el lloc on havia començat el trajecte. En arribar a la zona, els equips d'emergència han trobat 36 persones a l'aigua sense vida i han pogut rescatar més de 100 persones que havien resultat ferides.





La tragèdia ocorreguda a Bangladesh ha tornat a posar el focus en els errors de seguretat que es cometen, molt sovint, en vaixells. Molts naveguen en situacions precàries i amb errors de seguretat, però no es detecten fins que no succeeix la desgràcia. Aquests errors solen ocórrer per una sobrecàrrega del vaixell o pel mal estat en què es troba.