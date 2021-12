La Falange Espanyola es va encarregar de rescatar nadales de cada poble d'Espanya

@CP







Les nadales són una cosa amb què tota persona ha crescut. Han esdevingut tradicions. Unes nadales que solen tenir molta història. Tot i això, moltes vegades es canten, però no se sap exactament d'on prové.





Josefa Romero es va encarregar de recollir algunes nadales que semblaven perduts. La recopilació la va fer en alguns pobles en representació de la Secció Femenina creada per la Falange Espanyola. Josefa s'encarregava d'anar recollint i anotant tot el folklore que hi hagués per aquesta mateixa zona. La verge està... “La Verge és a la riera rentant la seva samarreta. Es va acostar una pastoreta i li va dir amb molt d'afecte: vine aquí, Maria, a ensenyar-me el teu fill. La Verge rentava, Sant Josep tendia i el Nen plorava del fred que feia. Veniu, pastorets, veniu a adorar el Rei dels cels que ja ha nascut...”. Aquesta era una d'aquelles nadales que ella va recollir.





Però no només va ser aquest. El grup va recollir fins a 87 nadales i que a poc a poc l'Arxiu Històric de Cadis està rescatant per mostrar-los a la societat. La realitat és que la gran majoria no són recordats per la gent i això fa que el valor que tinguin siguin tan alt. Són peces escrites a mà i estan molt ben conservades. Des de l'Arxiu Històric de Cadis indiquen que si no tingueren aquestes cançons s'haurien acabat perdent.





Aquesta Secció Femenina tenia dues missions i a la qual es va sumar la investigació folklòrica, és a dir, poder recopilar les cançons que podrien arribar a perdre's. En aquest cas les joves que superessin la formació van ser les encarregades de realitzar aquestes tasques. La missió era clara. Anar per cada província espanyola i recopilar qualsevol tipus d'informació que pogués servir per fer un recopilatori de la zona.





Un cop recopilades totes aquestes dades i analitzades, no queda cap dubte que els càntics tenien una línia clarament religiosa que marcaven la cançó per poder explicar les històries que es vivien a cada lloc. En una època on la censura estava en la seva màxima esplendor, aquestes nadales no van tenir cap problema a continuar divulgant-se, ja que no se sortien en cap moment del qual ells consideraven correcte.





POCA DIFUSIÓ





Les peces que van rescatar els membres de la Falange no han tingut una transmissió especialment alta. Això, unit al fet que estan realitzades a mà, el valor que tenen aquestes nadales és molt gran. Eren especials, diferents i alguns tenien un sentit molt marcat dins del poble i no servia per poder-se compartir amb altres.





De fet, s'ha arribat a pensar que la Falange Espanyola els va rescatar perquè tenien una línia força conservadora, però de moment això no s'ha confirmat i no sembla que hagi de passar. Són nadales. Una tradició popular que, a sobre, és molt identificativa de cada zona i que té un valor molt gran.