Les ONG esclaten; els països desenvolupats han rebut més vacunes en un mes que Àfrica el 2021

@EP







Les ONG han esclatat davant de l'escassa arribada de vacunes a l'Àfrica. Asseguren que durant les últimes setmanes han arribat més dosis als països desenvolupats que als països africans tot el 2021. De fet, les dades indiquen que a l'Àfrica la primera dosi no estarà posada a tota la població fins a l'abril del 2023.





Durant tot el 2021, Àfrica ha rebut un total de 500 milions de dosis de vacunes. Els Estats Units, la Unió Europea i el Regne Unit han rebut 513 milions de dosis de vacunes. Unes xifres que són demolidores i que indiquen que només el 8,6% dels ciutadans africans han pogut rebre la pauta completa de vacunació.





Des de l'ONG Aliança People's Vaccine han volgut enviar un missatge contundent i han advertit que hi ha el perill de "condemnar el món a un cicle interminable de variants, esforços, restriccions i fins i tot confinaments". Com que no arriben les vacunes es poden generar noves variants que afectin tota la societat.





Des de Global Justice Now es mantenen a la mateixa línia i han assegurat que per poder tenir un Nadal normal és molt important que tothom estigui vacunat. I van més enllà. La vairant Òmicron, detectada a Sud-àfrica, "Demostra que la desigualtat a les vacunes és una amenaça per a totes les persones i a totes les parts", han conclòs.