Alemanya bat un nou rècord en exportar armes per valor de 9.040 milions d'euros

L'exportació d'armes d'Alemanya va batre un rècord històric el 2021, ja que es van aprovar vendes a l'exterior per un import de 9.040 milions d'euros, segons xifres del Ministeri d'Economia germànic recollides per l'agència dpa.





L'anterior govern alemany, liderat per Angela Merkel i format per conservadors i socialdemòcrates, va concedir llicències d'exportació d'armes per un valor de gairebé 5.000 milions d'euros en els darrers nou dies de mandat.





La informació aportada pel Ministeri consta en una resposta a la parlamentària Sevim Dagdelen, del Partit L'Esquerra, i l'anterior rècord d'exportació d'armes d'Alemanya es va assolir el 2019, quan va pujar a 8.015 milions d'euros.





El receptor d'armes alemanyes més important va ser Egipte i, segons les xifres divulgades, el govern de Merkel va aprovar exportacions d'armes de guerra i altres equips militars al país africà per valor de 4.340 milions d'euros. No obstant, fins al 29 de novembre, aquesta xifra només arribava a 0,18 milions d'euros.





La dada significa que en els darrers nou dies de govern i en què Merkel actuava ja en qualitat d'interina, es van aprovar exportacions per 4.910 milions d'euros, més que els nous mesos anteriors junts.





Entre les darreres llicències aprovades pel gabinet de Merkel hi havia tres fragates de la companyia Thyssenkrupp Marine Systems, 16 sistemes de defensa aèria de l'empresa Diehl Defence i un submarí també de ThyssenKrupp Marine Systems (en aquest cas, amb destinació a Singapur).





L'actual canceller, Olaf Scholz, formava part com a ministre de Finances -el seu càrrec anterior- del Consell Federal de Seguretat, organisme encarregat de l'aprovació de les llicències d'exportació esmentades.





El govern que lidera Scholz, una coalició formada pels socialdemòcrates de l'SPD, Els Verds i el Partit Liberal (FDP), està compromès amb una restricció més gran en l'exportació d'armes i el seu objectiu és, sobretot, restringir les exportacions a països no pertanyents a la Unió Europea ni a l'OTAN.