El govern de les Canàries anuncia la fi del volcà Cumbre Vieja després de 85 dies d'erupció

@EP





L'erupció del volcà de Cumber Vieja ha arribat al final. El conseller d'Administracions Públiques, Justícia i Seguretat del Govern de les Canàries, responsable de l'operatiu i director del PEVOLCA, Julio Pérez, ha anunciat aquest dissabte la finalització de l'erupció del volcà, a l'illa de La Palma, després de 85 dies, si bé no de l'emergència.





Pérez ha comparegut després de la reunió diària del Pevolca i ha estat acompanyat pel portaveu del Comitè Director del Pla Especial de Protecció Civil i Atenció d'Emergències per Risc Volcànic (PEVOLCA), Miguel Ángel Morcuende, així com un portaveu del Comitè Científic, María José Blanc, entre d'altres.





En la seva compareixença ha admès que després d'aquesta "tardor volcànica" que es va iniciar el 19 de setembre i ha estat fins al 13 de desembre, 85 dies, en què aquesta situació ha estat una "prioritat" del Govern canari i ha afirmat que després donar per conclosa aquesta erupció es pot dir que senten "alleujament" perquè ara es podran dedicar "plenament" a la rehabilitació de les zones destruïdes.





El conseller ha assenyalat que el pla del Pevolca continuarà "igual, en semàfor vermell, l'emergència al mateix nivell" , matisant que "no" creu que l'emergència deixi d'estar declarada al llarg del mes de gener, ja que mentre subsisteixi perill, s'ha de mantenir activat.





En aquest sentit, ha indicat que "els gasos, les cendres i la calor" segueixen estant, per tant són els riscos que subsisteixen, si bé ha apuntat que a diferència de l'erupció, que es desconeixia quan podia concloure, aquests riscos se saben que aniran concloent.





Ara, va dir, és moment de refer, per això dilluns ha assenyalat es començarà a estudiar el pla de reallotjament que "haurà de ser segur i ordenat, gradual", avançant que el pronòstic és que a la primera quinzena de gener es " puguin acordar alguns reallotjaments i intentar veure com restablir alguns serveis essencials”.





Per això, Pérez ha subratllat que "no" se n'aniran "d'un dia per un altre" de La Palma perquè "cal preveure la desescalada encara que admet que "serà un altre el ritme i altres les prioritats però el pla seguirà actiu" després de la que ha qualificat com la "catàstrofe més gran de les Canàries" i l'erupció "més llarga" de l'arxipèlag.





Alhora, ha destacat que en aquest procés, en què hi ha hagut moviment de milers de persones, "no hi ha víctimes directes" del volcà, si bé hi ha un cas que es troba en procés d'investigació.





D'altra banda, Pérez ha assenyalat que unes 1.000 persones han operat en aquesta emergència, un 15% personal científic, per la qual cosa ha subratllat que s'han pres decisions basades en el coneixement.





EL FINAL DE L'ERUPCIÓ





Finalment, la portaveu del Comitè Científic María José Blanco ha indicat que a l'informe diari els observables directes i els de vigilància corroboren la finalització del procés eruptiu el 13 de desembre a les 22.21 hores encara que ha afirmat que la conclusió de l'erupció no té perquè implicar el final d'alguns perills associats al fenomen volcànic, ni necessàriament el final de la reactivació magmàtica a la Cumbre Vieja.