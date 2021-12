L'hospital Vall d'Hebron restringeix les visites d'acompanyants per frenar l'avenç del coronavirus

@EP





L'hospital de la Vall d'Hebron també es vol blindar davant de l'avenç imparable de la variant òmicron. En un comunicat, el centre sanitari ha explicat que restringirà les visites dels acompanyants a partir del dilluns 27 de desembre per evitar que es produeixin brots dins de les instal·lacions.





Això sí, al mateix comunicat la Vall d'Hebron explica que hi haurà quatre excepcions perquè els acompanyants hi puguin acudir. Els centres pediàtrics, les dones que donaran a llum o acaben de donar a llum i en situacions especials on el pacient necessiti ajuda per poder accedir al metge. A més, han afegit una darrera excepció i és que si una persona és al final de la seva vida podrà estar acompanyada d'una visita.





Per poder lluitar contra la sisena onada, la Conselleria de Salut està pendent d'aprovar una nova resolució en què permeti als centres sanitaris contractar estudiants que estiguin en els dos darrers anys de formació d'Infermeria i Medicina.





Amb aquesta nova decisió, si s'acaba aprovant, la idea principal és poder reforçar el sistema sanitari davant la sisena onada del coronavirus. Durant el proper mes, els centres sanitaris podran fer noves contractacions.