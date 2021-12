La Generalitat dona llum verda a la celebració de les cavalcades i les activitats nadalenques

@EP





La Generalitat permetrà les cavalcades de Reis i activitats nadalenques als municipis catalans malgrat les restriccions per la pandèmia de coronavirus si es respecten les mesures anti Covid, segons un comunicat del web del Govern sobre com s'apliquen a la cultura les noves mesures sanitàries.





El comunicat afirma que "és responsabilitat dels organitzadors i del públic assistent evitar les aglomeracions" i recordar l'obligatorietat de la màscara tant del públic com dels participants a l'interior i a l'exterior.





Sobre les activitats d'arts escèniques, com ara funcions de pastorets i pessebres vivents, si es desenvolupen a l'interior "no es pot superar el límit d'aforament del 70%".





Tant si aquestes arts escèniques es representen a l'interior com a l'exterior, el públic ha d'estar assegut, i cal mantenir la distància d'1,5 metres sempre que sigui possible i les persones no formin bombolla de convivència.





A les activitats estàtiques amb circulació del públic (com exposicions de pessebres), els grups de visitants no podran excedir les 10 persones i la distància entre grups haurà de ser d'1,5 metres.