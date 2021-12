La covid es descontrola a Catalunya; es registren més de 17.000 casos positius en les darreres 24 hores

@EP





Catalunya ha registrat fins aquest dissabte 1.191.535 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia --1.105.374 amb una prova PCR o test d'antígens--, 17.051 més que el recompte de divendres, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat a través de la pàgina web.





La pàgina web no varia aquest dissabte les xifres de morts respecte a fa 24 hores i segueix situant el total de morts en 24.434.





Són 15.605 a hospital o centre sanitari, 4.663 a residència, 1.274 a domicili i 2.892 que no són classificables per falta d'informació.





L'AVANÇ D'ÒMICRON





La protecció contra la variant Òmicron del coronavirus comença a disminuir deu setmanes després de rebre de reforç, han advertit des del Govern britànic. Una anàlisi de l'Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit (UKHSA) assegura que les persones infectades amb la nova variant tenen moltes probabilitats menys de tenir símptomes greus o requerir tractament hospitalari.





No obstant, va advertir que encara hi podria haver un augment en les admissions hospitalàries, ja que el nou cep és molt més transmissible que variants anteriors com Delta. Es creu que Òmicron està infectant més persones que han tingut anteriorment el virus, i que el 9,5% de les persones amb Òmicron han tingut Covid abans.





L'agència sanitària britànica creu que la vacunació ofereix menys protecció contra Òmicron. L'anàlisi va mostrar que una dosi de reforç proporciona més protecció contra la malaltia simptomàtica en comparació de les dues primeres dosis soles. Tot i això, 10 setmanes després de la dosi de reforç, l'efecte en la prevenció de la malaltia simptomàtica redueix entre un 15 i un 25%.





LES VACUNES EVITEN MORTS





Els resultats del seguiment de l'efectivitat de la vacunació pel mètode de screening als diferents grups d'edat mostren una alta efectivitat de la vacunació, sobretot en la prevenció d'esdeveniments greus com hospitalització i mort, on la reducció del risc continua estant al voltant del 90 per cent a tots els grups.





La protecció davant d'infecció continua sent, en general, menor que davant d'esdeveniments greus (entre el 32% de les persones de 18 a 49 anys i el 84% en els de 70 a 79). Aquesta diferència probablement es degut a la major exposició dels joves al virus ia les millors taxes de vacunació a la gent gran.





En els més grans de 80 anys s'observa un increment de l'efectivitat a partir del novembre, relacionat amb l'administració de dosis de record en aquest grup d'edat. Tot i això, mostren una efectivitat de la vacunació lleugerament inferior a l'observada en altres grups d'edat, cosa que pot ser perquè el seu sistema immune és més feble i que van rebre la pauta completa fa més temps que la resta de ciutadans.