La resposta inflamatòria antiviral de l'organisme és la raó d'alguns casos greus de covid

Els investigadors del laboratori de Richard Flavell, de la Universitat de Yale, als Estats Units, que es preguntaven per què entre el 80 i el 90% de les persones infectades per la COVID-19 només presenten casos lleus, mentre que entre el 10 i el 20% s'enfronten a símptomes més greus o potencialment mortals, i han descobert que la raó pot estar a la resposta inflamatòria antiviral de l'organisme de cada pacient.







Per a la seva investigació van dissenyar ratolins de laboratori perquè posseeixin sistemes immunitaris similars als humans i aquests "ratolins humanitzats" van revelar que les causes de la COVID greu poden residir a la nostra pròpia resposta inflamatòria antiviral al virus, informen a la revista 'Nature Biotechnology'.





L'estudi també va demostrar que dues teràpies ben conegudes -l'ús d'anticossos monoclonals i l'esteroide dexametasona- poden ajudar a tractar les infeccions per COVID-19. Però en el cas dels anticossos, el tractament només és eficaç si s'administra a les primeres fases de la malaltia. En el cas dels esteroides, només és eficaç si s'administren durant les darreres fases de la malaltia.





Les diferents respostes del sistema immunitari al virus observades als animals de laboratori estàndard i als éssers humans han dificultat als científics la determinació del punt d'inflexió entre els casos lleus i greus de COVID-19. Tot i això, els ratolins de Flavell, dissenyats per tenir un sistema immunitari similar al dels humans, ofereixen l'oportunitat de respondre la pregunta.





"Si s'infecta un ratolí de laboratori estàndard amb el SARS-CoV-2, s'infectarà, però no emmalaltirà greument --assenyala Flavell, professor Sterling d'Immunobiologia a Yale i autor principal del treball--. Però els nostres ratolins humanitzats es posen malalts i no milloren. Tot el seu sistema immunitari està en flames”.





L'equip de recerca -dirigit pel primer autor, Esen Sefik, becari de l'Institut Mèdic Howard Hughes (HHMI) a la Fundació de Recerca del Càncer Damon Runyon- va introduir el virus del SARS-CoV-2 pres de pacients humans greument malalts a les fosses nasals dels seus ratolins humanitzats i després va seguir el curs de la malaltia.





Van comprovar que els ratolins infectats presentaven els mateixos símptomes que els pacients humans greument malalts, com ara danys pulmonars, pèrdua de pes i una resposta immunitària inflamatòria elevada i persistent que danya els teixits.





A continuació, van tractar els ratolins amb anticossos monoclonals proporcionats per Michel Nussenzweig, immunòleg de la Universitat Rockefeller i, igual que Flavell, investigador de l'HHMI. Aquests anticossos, que es dirigeixen específicament al virus, eren eficaços si s'administraven abans o molt aviat després de la infecció, però feien poc per sufocar els símptomes si s'administraven a les fases posteriors de les infeccions, segons van descobrir.





Per contra, durant les primeres fases de la infecció, l'immunosupressor dexametasona resultava fatal per als ratolins en suprimir la resposta immunitària inicial, crucial per combatre el virus. Tot i això, va ajudar a eliminar la infecció durant les etapes posteriors de la malaltia en suprimir la resposta inflamatòria que havia començat a danyar els òrgans.





"Al principi de la malaltia, una resposta immunitària forta és crucial per a la supervivència --assenyala Sefik--. Més endavant en la malaltia, pot ser fatal".





Els models de ratolins humanitzats també podrien revelar pistes sòlides sobre les causes i els possibles tractaments de l'anomenada COVID llarga i greu, avancen els científics.