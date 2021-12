Descobreixen un anell amb la imatge de Jesús del segle III al fons del mar

@Pixabay





La història de Jesús i dels cristians primitius és molt diferent del que coneixem actualment. Als primers segles, el cristianisme era una religió perseguida i clandestina que representava Jesús com un pastor que carregava amb una ovella sobre les espatlles. Una imatge que ha anat canviant amb el pas dels anys.





De moment, els historiadors hauran de verificar que aquesta joia trobada al fons del mar, però si ho fes tindria un gran valor per a la història i mostraria com veien els primers cristians Jesús i com el representaven. L'anell està tallat sobre una pedra preciosa verda. Segons les primeres estimacions dels experts, aquesta joia seria del segle III.





Aquest tresor va ser descobert per un grup d'arqueòlegs de la Unitat d'Arqueologia Marina d'Israel. Estaven realitzant una exploració submarina i es van topar amb aquesta joia, a més de diversos anells, monedes, campanes, claus, ceràmiques i fins i tot una àncora de ferro. Totes les relíquies que van trobar pertanyien al naufragi d'un vaixell fa 1.700 anys a la zona de Tel Aviv.





El que se sap fins ara és que aquesta zona, la de Cesarea, va tenir una gran activitat per part de l'Església cristiana. De fet, allí es va formar una de les primeres comunitats que seguien Jesús i on es va batejar el primer gentil que es convertia al cristianisme. Per tant, és una zona que tenia molta història cristiana i, per això, no es descarta que l'anell pugui ser la representació de Jesús.









Israel és un dels principals llocs per poder realitzar troballes arqueològiques relacionades amb la Bíblia. Fa uns quants anys es va descobrir la ciutat d'on era originària Maria Magdalena, Magdala. En aquell moment, la ciutat era una de les més importants i tenia una gran economia.