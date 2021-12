El clan Pantoja es desfà; Anabel Pantoja no passarà la nit de Cap d'any amb la seva família

@CP





Els recents successos al clan Pantoja han fet que estiguin completament dividits. La guerra entre Kiko Rivera i Isabel Pantoja va fer que tots s'allunyessin i res no ha tornat a ser el mateix. És, sens dubte, un dels Nadals més complicats que s'estan vivint dins de la família Pantoja.





Cadascú està pel seu costat. Kiko Rivera ha passat aquests dies Irene Rosales i les seves dues filles, Isabel Pantoja ha estat amb Asraf Beno, però no se n'ha sabut res d'Anabel Pantoja. Doncs bé, la mateixa influencer s'ha encarregat de revelar els plans que va fer la nit de Nadal i també els que té per a finals d'any.





Les tradicions de vegades canvien i la del clan Pantoja sembla estar arribant al final. La situació familiar ja no és com abans i Anabel Pantoja ha decidit que celebrarà les festes a les Canàries, lluny de la família.





Anabel Pantoja no ha tingut cap inconvenient a explicar que el 24 sempre ho passava amb la seva mare i que després, normalment, té plans amb la seva tia i els seus cosins a Cantora. Tot i això, la mateixa influencer ha revelat que aquest any s'ha muntat un pla diferent i passar les festes amb els seus amics.





Aquest any significarà el principi d'una nova tradició per a Anabel Pantoja. El dia 31 el passarà amb el marit i els amics i donarà l'entrada al nou any amb ells. Ha manifestat que sempre havia estat en aquestes dates amb la família pels seus avis, però com que ja no hi són, la decisió que ha pres és celebrar la nit de Cap d'any amb els seus amics a les Canàries.





A més, abans d'acabar ha deixat entreveure que podria tornar a la televisió. En cap moment Anabel Pantoja ha descartat que pogués tornar a ocupar la seva cadira com a col·laboradora, encara que és cert que és una decisió que no té gens clara.