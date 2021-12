Alejandro Fernández: "El PSC ha renunciat a ser l'alternativa"

"Fa temps que sostinc que el procés separatista s'ha traslladat a Madrid"/@Catalunyapress







Alejandro Fernández , president del PP a Catalunya, ho ha tingut difícil en aquest temps que porta al capdavant del seu partit. Està havent de bregar amb els partits independentistes i fa esforços perquè la unitat del constitucionalisme es produeixi. Sap que no ho té gens fàcil i no és tan ingenu a pensar que això pugui passar. A això cal afegir-hi les seves discrepàncies, no és l'únic, amb la presidenta del Parlament, Laura Borrás per aquesta inclinació més de partit que d'institució. A més, ha de fer front a les filtracions -del seu propi partit- sobre si té o no la confiança de Pablo Casado, quan les seves intervencions a la cambra catalana no deixen indiferents, com a orador, i pels seus continguts que s'ha preparat a consciència. Amb ell ha conversat Catalunyapress.







Quina valoració fa aquest any polític i de la situació de Catalunya?





Fa temps que sostinc que el procés separatista s'ha traslladat a Madrid. Què vol dir això? No és que Madrid vulgui ser independent o que hi hagi independentisme a Madrid, significa que ara tindrem un temps al Parlament que serà dur, però no tan greu i que els temes realment decisius, posteriors als indults, són el debat sobre l'amnistia, l'autodeterminació i sobretot el paper de la Corona. Tots ells se substancien a Madrid.

L'independentisme ha arribat a la conclusió, encertada, que ells van fracassar perquè hi havia tres grans institucions a l'Estat prou sòlides per carregar-se el cop d'Estat: les forces i els cossos de seguretat de l'Estat, la justícia i la Corona. Per això, van sistemàticament contra elles i ara hi tenim el procés.





Què tenim a Catalunya? Per desgràcia és una visió cada cop més esperpèntica i cada vegada més degradada de la ruptura de la convivència. Tenim gent que es dedica a anomenar "traïdors" més de la meitat de la població catalana, però el que és realment important ara mateix ho viurem al Congrés dels Diputats.





La divisió de l'independentisme pot fer un gir a la situació i produir-se un tomb a Catalunya





Jo crec que encara no i m'hi explico. No poden sobretot per la lluita que tenen per l'hegemonia dins del moviment. El moviment separatista, com qualsevol moviment polític, es compon de partits polítics, sindicats, entitats socials. És un moviment polític. Dins aquest moviment polític hi ha dos partits fonamentals que són JuntsxCatalunya i Esquerra Republicana, i un tercer, que és la CUP.





Actualment existeix l' ANC, Òmnium Cultural i altres entitats. A més, tenim la CUP que està per aquí sempre fent saltets. Jo crec que ara mateix el que també està en joc és qui lidera el moviment, però que quan arriba el moment de decidir qui lidera, aniran a l'una, s'ha demostrat prou. No juguem a autoenganyar-nos, a pensar que el separatisme es dividirà, no es dividirà, n'estic convençut.





Aleshores, no hi ha diferències entre Puigdemont i Aragonès?

N'hi ha de greus, severes. Però a l'hora de la veritat, qui votarà els pressupostos de solidaritat? Deien que se sumaven els comuns, que Junts caurien. No han caigut. Portem 10 anys amb la mateixa història que aquesta divisió provocarà una ruptura. No. Perquè una cosa és el moviment i una altra és qui mana dins del moviment.





Qui mana dins del moviment independentista?

Bé, al seu moment Puigdemont manava de manera indiscutible i avui hi ha dubtes. Jo crec que avui mana aquesta barreja entre Junqueras i Aragonès, però és veritat que no està definit. Però una cosa és qui mana al moviment. És el que passa també al món constitucionalista. No sabem ara mateix qui mana. Això no obstant, és molt important destacar que quan arribi el moment ells aniran units i sembla que el constitucionalisme no. Ara està discutint per veure qui mana dins del moviment.





¿L'acord amb els Comuns deixa en mal lloc el PSC i divideix l'independentisme, després del no de la CUP als pressupostos?





Jo no em faig gaires esperances amb aquest tema. Jo crec que aquí els comuns han fet de ximples útils, és la seva especialitat. Van néixer per això.





¿L'acord d'ERC i els Comuns ha servit per rellançar la figura de Colau i que es torni a presentar com a candidata?





Això no ho sé, perquè tampoc no conec aquest món ni desitjo conèixer-lo. Comprometria la meva estabilitat emocional i, per tant, prefereixo no saber-ne res. El que tinc molt clar és que els comuns han fet de ximples útils. Els de Junts han demostrat una vegada més que flirtegen amb la idea de trencar, però després no trenquen.





El moviment continua unit i un cop tenim pressupostos a Catalunya, l'escenari torna a Madrid. L'assumpte és a Madrid. Sobre la taula hi ha el debat sobre el dret d'autodeterminació, el debat sobre la figura jurídica de la sedició i el paper de la Corona a la política espanyola. El debat hi és ara.





A Catalunya s'ha guanyat temps. El separatisme ha guanyat temps gràcies al paper dels comuns i també al paper del PSC que ha renunciat a ser l'alternativa. S'han ofert des del primer minut a ser els ximples útils del separatisme. I a sobre són tan ximples que ni tan sols han aconseguit pactar. Els comuns, almenys, són ximples útils, però els del PSC són menys que ximples útils.





Al Congrés de fa pocs dies, Illa deia que estaven preparats per governar i per ser...





A aquella frase que no es pot bufar i xuclar alhora. Si ets l'alternativa, votes en contra de tot. Planteges un projecte totalment alternatiu. Illa, des del primer minut, ha esdevingut voluntàriament la crossa del separatisme. Si els comuns deien que no, ell estava desitjant-ho.





El PSC ha enganyat tota la ciutadania catalana. Es va presentar a les eleccions dient que eren el final del procés, que ells eren el vot contrari. És més, molta gent del PP els va votar i han estat estafats. Illa ha estafat una part molt important de la societat catalana dient que eren l'alternativa i han demostrat que eren la crossa.





El tema de la discriminació lingüística, la immersió, l'escola de Canet continua sent de rigorosa actualitat. Com es veu des del PP de Catalunya tot el tema i quina posició hi té?





Nosaltres al nostre programa electoral portem el sistema que és el que aplica a tot Europa quan hi ha confluència de més d'una llengua. Estic parlant ara mateix d'Irlanda, Suïssa, Flandes, el País Basc... Hi ha dues alternatives legals. La primera és tenir dues línies diferenciades una amb una llengua i una altra en una altra. La segona és la confluència lingüística.

El que diu la sentència, que ja són diverses del Tribunal Constitucional, del Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem, és que a Catalunya la immersió lingüística pura és il·legal. Hi ha d'haver una confluència. El que marca la llei és un 75 de català i un 25 de castellà. Cosa que no coincideix amb el nostre programa i que jo no comparteixo, però acatem aquesta sentència.





A mi m'agrada el sistema que portem al nostre programa: 40 castellà, 40 català i 20 d'una tercera llengua. Doncs bé, una cosa tan raonable com això i que a més ofereix un avantatge a la llengua local indiscutible, ells ho veuen com una agressió. Nosaltres el que demanem és que es compleixi la sentència judicial i que l'Estat, en aquest cas, Pedro Sánchez, utilitzi els instruments que té a la seva disposició per fer complir la sentència.





Entrant en tema del Parlament de Catalunya i més concretament a la seva presidenta. Com qualificaria la senyora Borràs?





Des del punt de vista institucional és absolutament impresentable. És una dona que ha decidit arribar-hi per representar només una part del Parlament de Catalunya. Si a mi em nomenessin president del Parlament de Catalunya, que molt em temo que no passarà, jo el primer que sentiria és una cosa evident. Soc el president del Parlament dels 135 diputats. Pensin com pensin. I que la meva obligació amb el reglament és preservar els drets i les llibertats dels 135 dipositaris de la voluntat popular de la ciutadania de Catalunya. Ella no, ella creu que està simplement com a portaveu dels separatistes. Aleshores no puc tenir una opinió pitjor d'ella.





Fa uns dies es feia pública la destitució del Trapero més gran. Quina opinió us mereix els canvis que s'estan produint i que sigui la CUP qui presideixi la comissió sobre el model policial?





Trapero va ser convertit en heroi per part el separatisme simplement per fer una roda de premsa i dir una "gilipolles". Avui és depurat perquè ja no és l'heroi del separatisme que alguns pensaven. Això demostra fins a quin punt aquest moviment polític separatista és infantil.





El mer fet que se li hagi atorgat a la CUP la presidència de la Comissió del nou model policial ja demostra que és com posar les guineus a vigilar les gallines. La CUP diu que els Mossos són feixistes, que són el pitjor del món i són ells els encarregats de dirigir la comissió que ha de definir el paper dels Mossos.





A mi em preocupa molt perquè això s'acabarà malament, perquè els Mossos tenen un sentit del deure molt profund. Hi ha una cosa que de vegades la gent no valora a l'hora de la veritat. Més enllà d'alguna qüestió folklòrica, els Mossos d'Esquadra es van posar els professionals al costat de la legalitat a Espanya, per si no els volen depurar. Per tant, qualsevol mesura que vagi en la direcció de treure'ls legitimitat no només s'hi estarà en contra, sinó que a més està destinada al fracàs.





¿Vostè entén la posició que els anomenats sindicats majoritaris, CCOO i UGT han adoptat des de fa algun temps pel que fa a la immersió lingüística i la independència?





A mi em provoca una pena terrible veure amics fer el ridícul i un paper defensant coses en què no creuen per una subvenció. I fins aquí puc llegir.





Amb el panorama actual... Creus que el govern d'Aragonès esgotarà tota la legislatura?

Jo crec que Aragonès té un avantatge i és que no hi ha una majoria alternativa per fer una moció de censura. Per tant, cal reconèixer que ell tindrà la clau per a la legislatura. No es veu i no hi ha una suma que pot fer la moció de censura. Perquè jo amb la CUP, evidentment no pactaré. Puc anar a fer un cafè, però res més.





Per què creu que el constitucionalisme està tan dividit a Catalunya?





La història del constitucionalisme a Catalunya és la història d'una eterna decepció. Maragall es va presentar davant de la societat catalana com l'alternativa no nacionalista a Pujol i després es va fer el més nacionalista de tots. Va pactar amb Esquerra, el tripartit. Després a nosaltres, al PP molta gent ens ha vist tímids o poc actius a l'hora de combatre el separatisme.





Ciutadans va ser la decepció ja definitiva, ja que van guanyar les eleccions amb un resultat admirable i se'n van anar als dos dies a Madrid. És normal que el votant del nostre àmbit estigui desorientat. Cal tornar-ho a agrupar i nosaltres estem convençuts que s'ha de fer al voltant del PP, però no per una qüestió partidista, sinó perquè s'ha demostrat que quan les coses s'agrupen al voltant del PP, l'esquerra deixa de governar a Espanya i PP és decisiu a Catalunya. I això és el que va bé a la ciutadania de Catalunya





Quina és lestratègia per aconseguir per recuperar els vots perduts?





Les estratègies s'apliquen, mai no s'expliquen. De fet, veig al meu partit molta gent que es dedica a filtrar estratègies a mitjans de comunicació. Nosaltres apliquem les estratègies necessàries, però no les expliquem.





Quina és la situació del PPC?





És una situació complicada. No m'agrada fer-me trampes al solitari perquè quan treus un mal resultat electoral és complicat. També és cert que, passat gairebé un any després i amb uns mesos molt turbulents, les enquestes assenyalen que també a Catalunya tornem a créixer de manera significativa. Això fa que hi hagi tranquil·litat, que hi hagi projectes municipalistes que tenen projecció de futur i això fa que estiguem millor que fa un any. Però és cert que hem viscut una etapa molt difícil.





Aquesta és la situació externa, però quina és la situació interna del partit?





Internament és exactament el mateix. Ha estat dolenta durant uns mesos i crec que ara és millor, més tranquil·la, però ha estat dolenta, no ho puc negar.





Abans d'acabar. Tens la confiança de Casado?





Jo tinc la confiança dels afiliats del PP català, que és la que a mi m'importa. Jo vaig guanyar unes primàries on es podia presentar tothom i les vaig guanyar abans a Tarragona. Jo no estic tot el dia buscant una mirada d'aprovació des de Gènova. Jo tinc el suport massiu de les bases del Partit Popular de Catalunya i això serà així i continuarà sent així.