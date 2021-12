Aquestes són les noves mesures de protecció contra la covid als centres de gent gran i persones amb discapacitat

@EP





Els departaments de Salut i Drets Socials han marcat noves normes per seguir a les residències de gent gran i persones amb discapacitat. L'objectiu és poder protegir al màxim aquests centres de l'impacte que està tenint la covid a tot el món. Amb les dades actuals, els departaments han decidit posar dues fases que porten una sèrie de mesures.





FASE I





En aquesta primera fase, la principal novetat és la inclusió dels cribratges a professionals, voluntaris i estudiants en pràctiques. Les persones que estiguin vacunades s'han de fer una prova PCR cada 7 dies, en comptes de la prova d'antígens. En el cas de les persones no vacunades s'han de fer dues proves a la setmana, una d'elles una PCR de manera obligatòria.





FASE II





A la fase 2, aquelles persones que tinguin les tres dosis de la vacuna posades hauran de realitzar-se una PCR cada 7 dies, igual que a la fase I. No obstant això, tots aquells treballadors que en tinguin dues, una o cap dosi hauran de realitzar-se dues proves a la setmana, una PCR de manera obligatòria.





A partir d'aquí, també hi entren una altra sèrie de restriccions. Quan el 85% de la residència no tingui posada la tercera dosi, el contacte estret haurà de guardar quarantena i aquelles persones que hagin superat la malaltia els 30 dies anteriors no hauran de passar per aquest confinament.





Els treballadors es realitzaran el cribratge i en cas de resultar negatius podran continuar amb les seves tasques sempre que no tinguin símptomes compatibles amb la covid. Perquè noves persones puguin ingressar a les residències hauran de tenir una prova amb resultat negatiu, si té les tres dosis, o complir una quarantena si no té la pauta completa.