El Parc eòlic Galatea: 40 milions d'euros d'inversió a la Jonquera que impulsaran el desenvolupament local

Endesa ha presentat als veïns Junquera el projecte de Parc Eòlic Galatea.







El decret llei català per a l'impuls de les energies renovables ha reactivat l'interès per instal·lar parcs d'eòlics a Catalunya. La ponència d'Energies Renovables, el nou òrgan format per tècnics de diferents departaments de la Generalitat que avaluen aquests projectes ha donat llum verda a un projecte de la comarca de l'Empordà, i és el primer pas on la Generalitat es posiciona en projectes que considera viables. De fet, és un pas important perquè en el seu primer any de vida, la Ponència ha tombat el 42% dels projectes presentats en aquest primer filtre.





Seguint amb aquest, Endesa, a través de la seva divisió d'energies renovables, el Green Power Espanya (EGPE), ha presentat als veïns de la Jonquera el projecte de Parc Eòlic Galatea que la Companyia proposa construir al municipi. Durant la sessió informativa es van resoldre els seus dubtes i inquietuds i es va compartir també l'oferta de participació local associada tal com estableix el nou Decret Llei 24/2021 de la Generalitat de Catalunya, en què es fixa l'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades i el qual introdueix modificacions al Decret Llei 16/2019.





El parc renovable, que suposaria una inversió de prop de 40 milions d'euros al territori, tindria una potència de 49 MW i comptaria amb 9 aerogeneradors, els quals quedarien fora dels espais naturals protegits de la comarca, de la mateixa manera que els accessos per arribar. El projecte, que inclou el parc eòlic i la infraestructura d'evacuació, es va començar a gestar l'any passat i és l'evolució d'un primer disseny presentat a l'administració. Seguint els requeriments i els suggeriments de l'administració, la Companyia ha presentat la nova documentació per seguir endavant amb la tramitació.





La disponibilitat d'aquest recurs eòlic a la zona permetria l'aportació d'energia neta al sistema energètic del territori en una demarcació que genera només un 2% de l'energia que consumeix i on hi ha molt poca generació elèctrica a la comarca i cap parc eòlic a la zona província de Girona.







La instal·lació generaria al voltant de 140 GWh/any, l'equivalent a cobrir el consum elèctric que tenen durant un any la meitat de les llars de l'Alt Empordà a més que evitaria l'emissió de 116 mil tones anuals de CO₂ a l'atmosfera.





La construcció d'aquest parc aniria molt més enllà de la producció d'energia neta, ja que els plans de sostenibilitat amb què es treballa contemplen l'aplicació de l'economia circular al voltant de la construcció i s'operaria amb les millors pràctiques i experiències han après i aplicat al desenvolupament de projectes similars en altres territoris. Això repercutiria de manera positiva en l'ecosistema social que els envolta, ja que la construcció, el manteniment i l'operació de les plantes renovables s'aplica un model de creació de valor compartit (CSV), que integra les prioritats i necessitats de les comunitats locals amb projectes que inclouen mesures socials i ambientals i, alhora, impulsen la transició energètica.





LA INVERSIÓ AL PARC EÒLIC CREARIA NOUS LLOCS DE TREBALL





La inversió generaria llocs de treball especialitzats de manera directa.





La jornada informativa va tenir lloc al Teatre Societat "Unió Jonquerenca", cedit per l'ajuntament i van assistir veïns i veïnes del municipi i comarca que van escoltar els detalls del projecte. En aquest sentit, l'equip d'Endesa va compartir detalls sobre el disseny i la construcció i va donar resposta a qüestions plantejades pels assistents.





Prèviament, la companyia també va compartir amb l'Ajuntament de la Jonquera el projecte, així com l'oferta de participació local, abans que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments, el projecte es troba en una fase de tramitació que, en cas d'obtenir totes les autoritzacions, podria entrar en funcionament a mitjans del 2024.





Durant les gairebé dues hores de sessió informativa també es va concretar la proposta de participació ciutadana que fa Endesa, que ofereix la possibilitat de participar en el finançament del parc renovable a canvi d'obtenir una rendibilitat com permet la normativa aprovada per la Generalitat.





També es va explicar la contribució econòmica al municipi en matèria de fiscalitat, que es calcula en més de 7 milions d'euros, i la contractació i formació de persones i empreses locals. Una inversió que es calcula generarien centenars de llocs de treball especialitzats de manera directa, així com de forma indirecta durant la fase de construcció.





Segons l'informe Energia eòlica a Europa: escenaris per al 2030 de WindEurope, publicat el setembre del 2017, la indústria de l'energia eòlica proporcionarà 569.000 llocs de treball per al 2030.





ELOI OVEJAS: “SEMPRE QUE ES PLANTEGEN NOVES INFRAESTRUCTURES SORGEIXEN MOLTES QÜESTIONS QUE ÉS BO ACLARIR I EXPLICAR”









Eloi Ovejas és el responsable de projectes renovables Enel Green Power a Catalunya afirma que per escollir un enclavament per a un parc eòlic “el principal criteri a l'hora de seleccionar un emplaçament és l'existència de vent. També se segueixen criteris tècnics i reglats per a la preservació dels espais naturals i elements culturals protegits i es vetlla pel compliment de les distàncies a carreteres, vies del tren, esteses elèctriques i nuclis urbans. Finalment, l'orografia del terreny també incideix en la delimitació territorial perquè cal garantir l'accés per a la construcció i el manteniment del parc”.



Quan parlen del model de creació de valor compartit (CSV), que volen dir exactament?





A la construcció, manteniment i operació de les plantes renovables s'aplica un model de creació de valor compartit (CSV), que integra les prioritats i necessitats de les comunitats locals amb projectes que inclouen mesures socials i ambientals i, alhora, impulsen la transició energètica. La construcció d'aquest parc aniria, doncs, molt més enllà de la producció d'energia neta, ja que els plans de sostenibilitat amb què es treballa contemplen l'aplicació de l'economia circular al voltant de la construcció i s'operaria amb les millors pràctiques i experiències que s'han après i aplicat al desenvolupament de projectes similars en altres territoris.



Entén que hi hagi un moviment veïnal en aquesta part de la comarca que s'oposi a la manera com s'està desplegant l'arribada de parc generadors d'energies renovables?





Sempre que es plantegen noves infraestructures es genera certa inquietud i sorgeixen moltes qüestions que és bo aclarir i poder explicar. En aquest sentit, la nostra voluntat és anar de la mà del territori i creiem que és important compartir el projecte i fer sessions per resoldre dubtes i consultes que es puguin tenir.



El parc renovable projectat a la Jonquera comptaria amb 9 aerogeneradors que quedarien fora dels espais naturals protegits de la comarca i permetria generar el consum elèctric que tenen durant un any la meitat de les llars de l'Alt Empordà.



La disponibilitat de recurs eòlic a la zona permetria aportar energia neta al sistema energètic en una demarcació que només genera un 2% de l'energia que consumeix i on hi ha molt poca generació elèctrica a la comarca i cap parc eòlic a la província de Girona. La implantació d'un parc eòlic permet, a més, garantir i mantenir els usos actuals del territori alhora que es genera energia renovable.



Quines mesures han previst per reduir l‟impacte ambiental i paisatgístic d‟aquestes instal·lacions?





El projecte contempla diferents estudis ambientals (avifauna i quiròpters) i patrimonials (arqueològics, paleontològics i arquitectònics), així com un estudi d'impacte i d'integració paisatgística. Arran dels estudis s'han implementat mesures per preservar la biodiversitat de l'entorn i fer compatible el parc amb la flora, fauna i tots els elements patrimonials del voltant.





Així mateix, els aerogeneradors, s'han situat a la falda del massís i no a la carena per millorar la seva integració al territori i ser menys visibles. A més, es preveu mesures paisatgístiques com ara l'ús de pintures amb colors apagats que facilitin la integració visual.





ENDESA APOSTA PER L'ENERGIA RENOVABLE





Endesa gestiona actualment, a través d'EGPE, més de 7.794 MW de capacitat renovable instal·lada a Espanya, que inclouen: 4.745 MW d'energia hidràulica, 2.422 MW d'energia eòlica, 624 MW d'energia solar i 3 MW altres fonts renovables.









El Green Power, dins del Grup Enel, està dedicada al desenvolupament i operació de renovables a tot el món, amb presència a Europa, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania. És líder mundial al sector de l'energia verda, amb una capacitat total de gairebé 49 GW en un mix de generació que inclou energia eòlica, solar, geotèrmica i hidroelèctrica, i que està al capdavant de la integració de tecnologies innovadores a plantes d'energia renovables.









El valor compartit que renova els pobles





Cada projecte renovable està acompanyat d'un pla de creació de valor compartit que beneficia la comunitat. Aquests nous parcs d'energia renovable han revitalitzat l'entorn en el camí cap a un model energètic sense emissions.





Fuendetodos, Muniesa, Paradela, Totana i Logrosán. Són localitats que, gràcies a la construcció de nous parcs d'energia renovable al seu entorn més proper, estan experimentant un moment de renovació en tots els àmbits: econòmic, d'ocupació, al medi ambient, social. La raó: els nous parcs eòlics i solars van acompanyats de plans de creació de valor compartit i de mesures que incorporen la sostenibilitat en tot el procés. És el que es coneix com a construcció sostenible.







L'enfocament de creació de valor compartit es basa en el diàleg amb les comunitats dels entorns dels futurs parcs i té com a objectiu generar beneficis socials i econòmics als entorns en què s'aplica. A més de les més de les ocupacions directes creades durant la construcció dels parcs eòlics i solars i l'augment de la contractació de llocs de treball indirectes, aquests plans són una aposta també pel futur dels ciutadans de les localitats de l'entorn. A més, les comunitats locals també es poden beneficiar dels cursos de formació que els capaciten per treballar als parcs.











Cada projecte renovable té un pla CSV específic que està compost d'actuacions de naturalesa diferent. CSV vol dir Creating Shared Value, creació de valor compartit, que significa plantejar un negoci generant valor per a la comunitat alhora que generem valor per a la companyia”.





Renovació de camins, impuls a l'hostaleria i al comerç





Alguns dels exemples de les accions realitzades en aquests municipis van des de la restauració de la nevera de Pilón Bajo i del jardí botànic a Fuendetodos fins a l'ampliació i millora de la Ruta do Loio a Paradela, declarada d'interès local.





A Muniesa, s'ha dut a terme la creació i l'adequació de camins de bicicleta tot terreny al parc renovable. Aquests serviran a més per animar esportivament a l'àrea. Totana és una altra de les localitats beneficiades amb la instal·lació de solucions energètiques al centre de dia de persones amb discapacitat.





Al final, una de les conseqüències directes ha estat la vida més gran que els parcs han aportat al poble: més ciutadans , nous treballadors, més hostaleria i comerç. En paraules de José Luis Iranzo, alcalde de Muniesa: “Ara hi ha unes 100 persones treballant al parc, i això li aporta molta vida al poble”.









Sostenibilitat en la construcció del parc i compromís amb la comunitat





Des del procés de compra de materials per a la construcció dels parcs fins a la posada en marxa, la sostenibilitat és un dels pilars més importants. Els projectes CSV tracten de minimitzar l'ús d'elements que puguin repercutir en el medi ambient i per això, entre altres elements, inclouen:





Tancs d'aigua de pluja que posteriorment es donaran a la comunitat per reutilitzar-los.

que posteriorment es donaran a la comunitat per reutilitzar-los. Plaques fotovoltaiques a la construcció amb l'objectiu de reduir l'ús de grups electrògens. Aquest element també serà donat posteriorment.

a la construcció amb l'objectiu de reduir l'ús de grups electrògens. Aquest element també serà donat posteriorment. Focus LED que asseguren una il·luminació eficient a tot el recinte de construcció.

que asseguren una il·luminació eficient a tot el recinte de construcció. Una gestió de residus adequada que ajudi a la segregació de materials d'obra.

que ajudi a la segregació de materials d'obra. Un vehicle elèctric i punts de recàrrega per afavorir la mobilitat elèctrica.





En el procés de transició energètica cap a una economia lliure d'emissions, un dels nostres pilars és la substitució de centrals de combustibles fòssils per parcs eòlics i solars.





L'energia cada cop més serà renovable i estarà basada en un nou model sostenible que mostrarà un respecte total pel medi ambient. La sostenibilitat ha de ser present pel camí cap a un model energètic sense emissions a través de la construcció sostenible i la inclusió de les comunitats.





QUÈ SÓN ELS PARCS EÒLICS TERRESTRES?





Els parcs eòlics terrestres són les infraestructures encarregades de produir energia elèctrica a partir del vent que es produeix en emplaçaments a terra. Per això, es dissenyen i construeixen una sèrie d'elements capaços de transformar l'energia cinètica del vent en energia elèctrica, primer, i de convertir-la en electricitat apta per al consum, després, i integrar-la a la xarxa de distribució.





COM FUNCIONA UN PARC EÒLIC TERRESTRE?





L'energia elèctrica es produeix a l'aerogenerador. Es tracta d'una estructura que se sustenta sobre una fonamentació de formigó armat per garantir-ne l'estabilitat i la funcionalitat. Compte amb un controlador que inicia i deté la turbina segons les condicions climàtiques, així com amb un mecanisme que determina la direcció del vent i li permet orientar-se correctament. La torre —l'alçada de la qual depèn de l'orografia del terreny— va dotada d'un sistema d'abalisament, amb llums i colors específics que fan que sigui molt visible el trànsit aeri per aconseguir la màxima seguretat.





La força del vent fa girar les pales de l'aerogenerador, que estan dissenyades per captar al màxim aquesta energia cinètica: es poden moure fins i tot amb vents molt suaus, des d'11 quilòmetres per hora. Les pales estan unides a la turbina a través de la boixa, que està connectat a l'eix lent, que gira a la mateixa velocitat de les aspes (entre 7 i 12 revolucions per minut). Una multiplicadora eleva aquesta velocitat més de 100 vegades i la transfereix a l'eix ràpid, que es mou a més de 1.500 revolucions per minut. Aquesta força es transmet al generador (algunes tecnologies fan servir generadors de baixa velocitat acoblats directament a l'eix lent), on l'energia cinètica es transforma en energia elèctrica. I d'aquí passa al convertidor, que la transforma en corrent altern.









L'energia elèctrica produïda és de baixa tensió, per això es condueix fins a un transformador que l'eleva a mitja tensió (entre 20 i 66 kV) perquè pugui ser transportada pel parc.





Des d'allà es trasllada fins a la subestació, que converteix l'energia en corrent d'alt voltatge (més de 132 kV). Aquesta electricitat, ja apta per al consum, es transfereix a través de la línia d'evacuació (generalment aèria) fins a les instal·lacions connectades a la xarxa de distribució, que finalment la porta a les llars.





QUINS AVANTATGES TENEN ELS PARCS EÒLICS?





Produeixen energia renovable, neta, segura i inesgotable. Frenen el consum de combustibles fòssils, fet que contribueix a evitar el canvi climàtic i avançar cap a la transició energètica. Gairebé no generen residus i no produeixen gasos tòxics ni radiacions.





Són instal·lacions mòbils, és a dir, l'àrea on es troben es pot tornar a recuperar una vegada que es desmantellen. Els costos de manteniment dels aerogeneradors són baixos. Les instal·lacions eòliques no interrompen les activitats agrícoles i ramaderes que es puguin desenvolupar al voltant dels parcs.