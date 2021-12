Desallotgen 300 persones d'una festa il·legal a Mont-ras (Girona)

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat a una masia de Mont-ras (Girona) una festa il·legal amb 300 participants que se celebrava malgrat les restriccions per la pandèmia de coronavirus.





Han identificat i denunciat 184 persones per incompliment de mesures anti Covid i han detingut un home per requeriment judicial, informen els Mossos aquest diumenge en un tuit recollit per CatalunyaPress.





A més, els Mossos van aixecar acta dissabte, dia de Nadal, per una manifestació no comunicada al centre de Barcelona contra les mesures Covid, i que va congregar moltes persones sense màscara --en total hi va haver uns 600 assistents, segons xifres de la Guàrdia Urbana--.