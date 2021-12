El PP reclama que s'indemnitzi i es compensa la pèrdua d'ingressos a l'hostaleria i la restauració

@EP



El PP ha reclamat al Congrés dels Diputats l'establiment i l'abonament d'indemnitzacions i compensacions per la pèrdua d'ingressos a l'hostaleria i la restauració en cas que les restriccions s'endureixin a la seva activitat per la nova onada de la pandèmia de Covid -19.







Aquesta és una de les mesures contemplades pels populars en una proposició no de llei registrada a la Cambra Baixa, a la qual ha tingut accés Europa Press.





50 MILIONS PER A UN PLA RENOVE





La iniciativa, que busca el recolzament del sector, inclou també la rebaixa de l'IVA al 4% durant l'any que ve i un Pla Renove dotat amb 50 milions d'euros per ajudar la reposició i l'adaptació d'equipament, maquinària i instal·lacions per a aquests establiments.





Així mateix, el PP demana ampliar i estendre el termini per sol·licitar els ajuts directes aprovats pel Govern fins al proper 30 de juny de 2022, però també el seu redisseny per flexibilitzar i simplificar els requisits d'accés per a autònoms i pimes de l'hostaleria i la restauració.





Altres mesures són adequar les mesures de protecció a l'ocupació en aquests sectors, facilitar l'activitat de les terrasses impulsant una "harmonització mínima de criteris" en la seva regulació, incentius i promoció de l'activitat en destins amb problemes de despoblació i el desenvolupament d'una estratègia de promoció de la 'Marca Espanya' com a potència gastronòmica a nivell internacional.





Finalment, una altra mesura plantejada a la iniciativa és el desenvolupament d'una campanya informativa per aportar seguretat, certesa i confiança per projectar una imatge de destinació segura i evitar "una estigmatització injusta del sector hostaler i de la restauració des del punt de vista epidemiològic".