Espectacular accident entre dos cotxes a l'Eixample de Barcelona

@Bombers Barcelona





Els bombers de Barcelona han hagut de fer una aparatosa intervenció per aconseguir treure sa i estalvi un home que ha quedat atrapat dins del seu vehicle al carrer Entença. L'accident de trànsit ha estat molt aparatós, però per sort no s'ha hagut de lamentar cap víctima mortal.





Els bombers han mostrat a Twitter una fotografia on es veu com han quedat tots dos cotxes després de l'accident i la maniobra que han fet els serveis d'emergència per poder treure el conductor d'un dels vehicles.





El conductor va ser traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona en estat lleu i no hi ha cap preocupació al voltant del seu estat de salut. L'altra persona que ha resultat ferida a l'accident ha estat traslladada a l'hospital Vall d'Hebron en estat lleu. Per l'accident, els serveis d'emergència s'han vist obligats a tallar el trànsit a la zona.