El servei municipal gratuït de cangur 'Concilia' a Barcelona atén 398 nens en els seus tres primers mesos

@EP



El nou servei municipal gratuït de cangur 'Concilia' a Barcelona ha atès 398 nens diferents en els primers tres mesos de funcionament, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.





El projecte ha completat així els primers tres mesos de funcionament des de l'ampliació per a menors d'1 a 3 anys "amb uns resultats que avalen la idoneïtat d'aquesta ampliació".





S'han realitzat 2.984 serveis des del mes d'octubre fins al 20 de desembre: el 58% de famílies els han demanat per motius de conciliació laboral; 11% per formació; el 10% “per tenir un moment de respir”, i el 7% per una situació inesperada sobrevinguda.





Durant tot l'any passat es van atendre 611 nens diferents i es van realitzar 7.819 serveis, de manera que aquest any, en tres mesos, "ja s'ha aconseguit el 65% de nens atesos l'any passat i el 38% dels serveis".





Aquest primer trimestre, el 8,9% de serveis s'han fet per a nens d'1 a 3 anys i el 10,9% per a nens amb necessitats educatives especials, “dos dels capítols que es van reforçar” amb el nou curs.





396 FAMÍLIES INSCRITES



Pel que fa a les famílies inscrites (396 en total), la persona referent és la mare en la gran majoria de casos: 368 mares davant de 28 pares.





El 52% d'aquestes famílies ja estaven vinculades amb altres serveis públics; el 58% són famílies monoparentals; el 57% són famílies sense xarxa; el 38% no tenen feina, i el 33% tenen una feina precària.





Concilia es va impulsar dins del Pla de Xoc Social per la Covid-19, centrat en bona part en zones del Pla de Barris, i el servei s'ha ampliat aquest curs fins a 19 barris.