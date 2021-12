L'AEMET activa l'avís groc per vent a la costa de Catalunya

@EP





El vent posarà aquest dilluns en avís de nivell groc (risc) una vintena de províncies, en una jornada en què augmentaran les temperatures durant el dia a la major part d'Espanya, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per a aquest 27 de desembre.







Durant la jornada, s'esperen vents de l'oest i sud-oest a la major part de la Península i les Balears, que seran forts al litoral nord-oest de Galícia. També es produiran intervals de fort vent, a l'entorn de la serralada Cantàbrica, sistema ibèric, costa de Catalunya, zona de Llevant, sud-est peninsular i oest de Balears. I a les Canàries, es preveu vent en general fluix del nord-est.





L'AEMET ha activat l'avís groc per vent a Almeria, Granada, Terol, Astúries, Cantàbria, Burgos, Lleó, Palència, Soria, Zamora, Albacete, Barcelona, Tarragona, La Corunya, Lugo, Ourense, La Rioja, Alacant, Castelló, València.





El vent provocarà mala mar a la Corunya i Lugo, on s'han activat avisos de nivell taronja (risc important) per onatge, així com a Almeria, Granada, Astúries, Balears (Eivissa, Formentera, Mallorca), Cantàbria i Pontevedra, que tindran avisos grocs per aquest mateix fenomen.





Segons l'AEMET, aquest dilluns estarà ennuvolat o cobert amb precipitacions a Galícia, Cantàbric oriental i Pirineus, precipitacions que podran ser persistents a l'oest de Galícia. De fet, la Corunya i Pontevedra estaran en avís per risc de pluges.





Els cels estaran ennuvolats també al principi del dia a la resta de la Península, amb probabilitat d'algunes precipitacions més febles, tendint a disminuir la nuvolositat al llarg del dia i anar remetent les precipitacions.





Una excepció serà la zona de Llevant i Balears, on estarà poc ennuvolat, amb només intervals de núvols mitjans i alts, mentre que a les Canàries, s'esperen intervals ennuvolats, amb possibilitat d'alguna precipitació feble a les illes de més relleu.





La cota de neu a la Península se situarà entre els 1.800 i 2.100 metres al nord; entre els 2.000 i 2.300 metres a la zona centre; i entre els 2.200 i 2.500 metres al sud. També són probables bancs de boira matinals a zones de la conca de l'Ebre.





I les temperatures diürnes experimentaran un ascens, excepte al quadrant nord-oest peninsular i les Canàries, on romandran amb pocs canvis. Les nocturnes pujaran al terç nord-est peninsular i al sud-oest d'Andalusia. I es produiran gelades febles, però només als Pirineus.