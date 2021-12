Aragonès adverteix a Pedro Sánchez que si "la negociació s'encalla caldrà començar a construir alternatives"

Pere Aragonès durant el seu discurs d'aquest diumenge/ @EP







El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha afirmat aquest diumenge que el 2022 ha de fer un gir a la crisi del Covid i també al conflicte amb l'Estat arran del procés independentista, tot i que ha advertit: “Si la negociació s'encalla hem de començar a construir alternatives".







Ha centrat en tots dos temes i en la immersió lingüística el seu missatge institucional nadalenc, pronunciat des de l'escola Rosselló Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que va ser pionera a l'educació "pública i en català" durant la transició democràtica, segons ha informat la Generalitat en un comunicat sobre el missatge, emès a TV3 i Catalunya Ràdio.





"El 2022 ha de ser l'any en què comencem a desbloquejar el conflicte amb l'Estat" de manera que hi hagi resultats tangibles per als ciutadans, que recolzen majoritàriament --ha dit-- l'autodeterminació i l'amnistia.





Però defensa alhora "començar a construir alternatives" amb realisme, màxim consens i aprenent de l'experiència, per si les converses amb el Govern s'encallen.





Ho ha justificat assegurant que Catalunya no està disposada a renunciar a “la resolució democràtica del conflicte polític” però tampoc a la independència, i ha acabat el discurs amb un 'Visca Catalunya lliure'.





CRISI SANITÀRIA I ECONÒMICA





També espera del 2022 fer un gir a la crisi arran de la Covid, i ha justificat les noves restriccions a Catalunya, que la Generalitat "ha acompanyat d'ajudes econòmiques per als sectors més afectats".





Ha assegurat que aquestes mesures duraran el que és indispensable i que, mentrestant, Catalunya "està iniciant una nova etapa" basada a impulsar una transformació social, verda, feminista i democràtica.





CAP A LA TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA





Com a prova ha aportat els Pressupostos catalans 2022, que per primera vegada en 12 anys entraran en vigor l'1 de gener, i que donaran més recursos per a educació, salut, construir habitatge públic, potenciar el combat al canvi climàtic i “actuar com un Estat emprenedor" que impulsi lʻeconomia i lʻocupació.





Després de recordar que aquest dilluns es compleix un any de la primera vacuna de la Covid a Catalunya, ha insistit que el 2022 comportarà un canvi sanitari i ha de “dirigir tots els esforços dels fons Next Generation a una reactivació econòmica en clau transformadora”.





Ha exemplificat aquesta transformació econòmica en què hi hagi més ocupació i qualitat de vida, i ha constatat que ja hi ha iniciatives emprenedores, lideratge científic i augment d'exportacions.





Tot i això, ha constatat que moltes empreses travessen problemes i que molts treballadors han perdut la feina per la Covid o pel sistema productiu --ha citat Mahle a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ia les plantes de Nissan en tancament--.





ESCOLA, "NUCLI DE LA NACIÓ CATALANA"





En destacar que pronunciava el seu discurs des d'una escola pionera a l'educació en català al principi de la democràcia, ha defensat que això tenia sentit llavors i també ara: "Pren molta més rellevància en un context on la diversitat cultural i lingüística del país no ha aturat de créixer".





Per això, ha reiterat la seva voluntat de potenciar l'escola, inclosos el model lingüístic actual i la capacitat de cohesionar, "perquè, sense cap mena de dubte, és el nucli de la nació catalana".

Aragonès ha recordat llavors que el Govern treballa per “assegurar que la llengua catalana continua jugant un paper neuràlgic en el sistema educatiu”.





A més, ha reiterat el seu anunci de setembre que el curs vinent començarà amb la gratuïtat de l'educació dels nens de 2 anys (P2) i que volen anar estenent-ho a tota l'educació infantil.