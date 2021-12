Condemnat a presó un home que li va arrencar part del nas d'una mossegada al seu cunyat

Presó /@Pixabay





L'Audiència Provincial de Huelva ha condemnat a dos anys de presó un home que l'agost del 2019 es va barallar amb el seu cunyat i li va arrencar part del nas d' una mossegada.





Ara l'han considerat culpable d'un delicte de lesions, encara que segons la sentència de conformitat té com a atenuant la reparació del dany, ja que en un acte previ al judici, l'agressor va indemnitzar amb 20.900 euros la víctima en concepte de responsabilitat civil.





Així ho explica Huelva Información, que assenyala que els fets van passar el 15 d'agost del 2019 al domicili de la víctima, on l'agressor, el seu cunyat, dormia com a convidat. En un moment donat van començar a discutir, van forcejar i tots dos van caure sobre el sofà, moment en què un d'ells va aprofitar per mossegar al nas a l'altre.





A causa de l'agressió, la víctima va patir una pèrdua parcial del nas, a més de perjudici estètic. Així, ara han condemnat l'agressor a dos anys de presó, encara que el jutge li concedeix la suspensió de la pena per tres anys si no torna a delinquir en aquest període de temps.