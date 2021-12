Elon Musk pagarà més de 11.000 milions en impostos

Elon Musk, CEO de Tesla/ @EP







L'anunci que el magnat va fer a través de la xarxa social respon a una disputa recent amb la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, que va aprofitar el guardó de "Persona de l'any" que la revista Time va atorgar a l'empresari per dir que Musk hauria de "pagar" impostos i deixar d'aprofitar-se de tots els altres”.







"Pagaré més impostos que qualsevol nord-americà en la història", va respondre Elon Musk a la senadora. No obstant això, malgrat que aquest va anunciar que la factura arribaria als 11.000 milions, en realitat podria augmentar fins als 12.000 milions de dòlars.







D'on provenen els 12.000 milions?





En concret, el CEO de Tesla, pagarà més de 8.200 milions en impostos sobre les accions que va vendre el 2021, segons les estimacions de Forbes, ja que es van desfer gairebé 13.000 milions en títols fins al 13 de desembre d'aquest any, just abans de que Musk anunciés la factura impositiva.







D'altra banda, apareix un factor que encareix les taxes impositives del magnat. Encara que Musk es va mudar de Califòrnia a Texas el 2020, el seu antic lloc de residència també podria gravar les opcions que va obtenir mentre vivia allà, malgrat que les va exercir a l'estat del sud. Entre els impostos estatals i federals, Musk podria acabar amb una taxa impositiva general superior al 50%.





Resumint la factura de Musk, les obligacions de pagament serien de 8.200 milions per la taxa d'impost sobre la renda federal del 37%, 842 milions per l'impost sobre la renda neta d'inversions del 3,8% i 2.900 milions pels impostos la renda que deu a Califòrnia amb una taxa marginal màxima del 13,3%. Sumant tots aquests conceptes, la factura del CEO de Tesla i SpaceX assoliria els prop de 12.000 milions de dòlars.





Elon Musk paga molt poc en comparació amb la seva riquesa durant els últims anys. En concret, segons una investigació de ProPublica publicada al juny, el magnat només va pagar un total de 455 milions en impostos del 2014 al 2018, malgrat que la seva riquesa va créixer en 13.900 milions de dòlars. A més, tampoc va pagar impostos federals sobre la renda el 2018.







"Els meus impostos són súper simples", va dir Musk. "No tinc comptes a l'estranger, no tinc refugis fiscals". D'altra banda, l'home més ric del món també va assegurar que no faria servir "esquemes elaborats d'evasió d'impostos ni res per l'estil". "La meva suposada riquesa no és un misteri profund", va concloure.