Dotze alcaldes de l'àrea metropolitana demanen al Govern tenir toc de queda

@EP





Dotze alcaldes de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona de menys de 10.000 habitants han sol·licitat per carta al Govern tenir toc de queda "davant el risc de patir un increment dels botellons"







Signen la carta els alcaldes de Tiana, Alella, Teià, Vilassar de Dalt, Cabrils, Cabrera Mar, Òrrius, Vilanova Vallès, Vallromanes, Santa Maria Martorelles, Martorelles i Sant Fost de Campsentelles (Barcelona).





Els alcaldes asseguren que no tenen els "efectius policials suficients" per evitar botellots durant dates com cap d'any, després del tancament de l'oci nocturn per evitar contagis de Covid-19.





I recorden que al setembre ja van haver de limitar l'accés al Parc de la Serralada Litoral i a aparcament en aquests municipis "per evitar les concentracions i els botellots que es produïen", que a més van deixar el parc ple d'escombraries.





Si el Govern rebutja estendre el toc de queda a aquests municipis, alternativament reclamen un "dispositiu extraordinari i específic de Mossos d'Esquadra" per garantir la seguretat ciutadana.





El toc de queda decretat pel Govern afecta 126 municipis a Catalunya des de divendres: 117 són localitats de més de 10.000 persones i amb una incidència acumulada de més de 250 casos per 100.000 habitants en set dies, i nou més per ser municipis illa que envolten aquestes poblacions per evitar la propagació del virus.