Un home mata el seu amic de la infància després de perdre un botí en un videojoc

Comandaments d´una videoconsola /@Pixabay





El passat 17 de desembre, un home va matar el seu amic de la infància després de barallar-se per un videojoc. Els fets van passar a Nevada, Estats Units.





Tots dos estaven jugant a Diable 2 quan un desconegut va entrar a la seva partida, malgrat que suposadament estava protegida amb contrasenya, i els va robar un valuós botí. Després d'això, tots dos van començar a discutir mitjançant missatges de veu.





Segons expliquen a The Columbian, Spellman, de 36 anys, va començar a rebre insults per part del seu amic Dickson. Ofès, va agafar una pistola que tenia sobre el seu escriptori i es va dirigir a casa del seu amic. Després, li va disparar al pit.





Encara que Dickson va ser traslladat a l'hospital, els metges no van poder fer res per salvar-li la vida i va acabar morint a causa de les ferides. Ara, Spellman haurà de pagar 750.000 dòlars i serà jutjat per assassinat en segon grau aquest 29 de desembre.