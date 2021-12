Mor el director de cinema i televisió Jean Marc Vallée

El director de cinema canadenc Jean Marc Vallé va morir aquest diumenge 26 de desembre als 58 anys en una cabana als afores del Quebec, Canadà. Les causes de la mort encara no es coneixen.







"Jean-Marc representava la creativitat, l'autenticitat i provar les coses de manera diferent. Era un veritable artista i un paio generós i afectuós", va dir en un comunicat el seu soci Nathan Ross.





"Tots els que van treballar amb ell no van poder evitar veure el talent i la visió que posseïa. Era un amic, un soci creatiu i un germà gran per a mi. És reconfortant saber que el seu bell estil i el seu impactant treball, que va compartir amb el món, perduraran", va concloure davant de la premsa americana.







Jean Marc Vallé va ser conegut per pel·lícules com Café de Flore (2011), amb la qual va rebre diverses nominacions als Genie Awards o sèries com Big Little Lies.