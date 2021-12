Detenen un home amb una ballesta al Castell de Windsor

Castell de Windsor @ep





La Policia ha informat que l'individu sorprès amb una ballesta al recinte del castell de Windsor ha estat internat conforme a la Llei de Salut Mental. El jove, de 19 anys i originari de Southampton, va ser detingut el dia de Nadal a les 8.30 hores "moments després" d'accedir al recinte. No va poder accedir a cap dels edificis. Al registre va ser trobada una ballesta.





L'individu "està sent atès per professionals mèdics", ha explicat la policia, segons recull la cadena pública BBC. Al principi va ser detingut per violació de propietat privada en un lloc protegit i per possessió d'una arma ofensiva.





La reina Isabel II es trobava en aquell moment al castell de Windsor , malgrat que habitualment passava el Nadal a Sandringham, a Norfolk. La família reial ha estat informada de l'incident.





La secció d'Operacions d'Especialistes de la Policia Metropolitana investiga ara les "circumstàncies globals" del que va passar.