Cau una banda que venia cotxes de luxe robats a la província de Tarragona

Cotxe robat @ep





La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han desarticulat una presumpta organització criminal que robava cotxes d'alta gamma a la província de Tarragona per revendre'ls, i han detingut cinc suposats membres.





En dos comunicats aquest dilluns, han explicat que la investigació es va iniciar a l'estiu, després de detectar robatoris de vehicles de certes marques i característiques al Tarragonès i al Baix Camp (Tarragona).





La Guàrdia Civil i els Mossos van crear un equip conjunt per indagar sobre el cas en constatar que anaven darrere dels mateixos sospitosos, "una banda composta totalment per persones d'Europa de l'est".





La presumpta banda marcava cotxes aparcats al carrer amb una balisa per tenir-los geolocalitzats i després els sabotejaven piratejant el sistema d'autodiagnòstic dels vehicles , que es portaven a un magatzem a Torredembarra (Tarragona).





Allà, tècnics especialistes en mecànica suposadament modificaven el nombre de bastidor del xassís del cotxe: el canviaven per un número assignat a un vehicle en funcionament en algun país d'Europa de l'est perquè, en vendre'l, ningú no sospités que era un cotxe robat.





LA BANDA ES VA EXPANDIR





Durant la investigació, la suposada organització criminal es va expandir per robar vehicles d'alta gamma a Madrid, València i altres zones de Catalunya , a fi de camuflar “la seva activitat il·lícita i organitzada amb robatoris aleatoris”.





El dilluns 20 de desembre els agents van dur a terme quatre registres, a tres domicilis de Salou i al magatzem de Torredembarra, on van intervenir diversos vehicles d'alta gamma, alguns amb el nombre de bastidor modificat "llestos per ser exportats a països d'Europa del est, i altres en procés de modificació".





En total, la policia ha recuperat una vintena de cotxes robats per aquesta presumpta banda, valorats en un milió d'euros; per desplaçar-se, els detinguts feien servir un cotxe particular valorat en més de 100.000 euros.





En aquesta operació van detenir els cinc suposats membres de la banda --entre 30 i 57 anys-- pels presumptes delictes de robatori de vehicle, pertinença a organització criminal i falsedat documental: dos s'encarregaven dels robatoris, dos més de la logística i el tercer manipulava els cotxes robats.